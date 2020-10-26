46% украинцев, которые не пришли на выборы 25 октября, хотели бы проголосовать в электронном виде из дома. В то же время 25% опрошенных заявили, что не стали бы голосовать из дома, даже если бы такая возможность появилась.

13% респондентов оценили вероятность своего участия в выборах из дома как "50 на 50", еще 14% сказали, что, возможно, воспользовались бы правом электронного голосования. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 октября результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

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Еще 2% респондентов вообще затруднились ответить на этот вопрос.

В то же время по данным "Рейтинга", 20% украинцев не пошли на местные выборы по состоянию здоровья, еще 10% – из-за пандемии.коронавируса. Отметим, что явка на местных выборах в Украине составила 36,88%.

Голосовали ли бы украинцы на выборах онлайн / инфографика "Рейтинга"

Обратите внимание! Опрос проводили 25 октября среди совершеннолетнего населения по всей Украине, кроме временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Было опрошено 1 200 респондентов методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности – не более 2,8%.



Итоги выборов / Инфографика 24 канала