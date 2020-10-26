46% українців, які не прийшли на вибори 25 жовтня, хотіли б проголосувати в електронному вигляді з дому. Водночас 25% опитаних заявили, що не стали б голосувати з дому, навіть якби така можливість з'явилася.

13% респондентів оцінили ймовірність своєї участі у виборах із дому як "50 на 50", ще 14% сказали, що, можливо, скористалися би правом електронного голосування. Про це свідчать опубліковані 25 жовтня результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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Ще 2% респондентів взагалі не змогли відповісти на це запитання.

Водночас за даними "Рейтингу", 20% українців не пішли на місцеві вибори за станом здоров'я, ще 10% – через пандемію.коронавірусу. Відзначимо, що явка на місцевих виборах в Україні склала 36,88%.



Чи голосували б українці на виборах онлайн / Інфографіка "Рейтингу"

Зверніть увагу! Опитування проводили 25 жовтня серед повнолітнього населення по всій Україні, окрім тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей і Криму. Було опитано 1 200 респондентів методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності – не більше 2,8%.



Підсумки виборів / Інфографіка 24 каналу