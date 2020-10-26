46% українців, які не пішли на вибори, хотіли б голосувати онлайн з дому: опитування
46% українців, які не прийшли на вибори 25 жовтня, хотіли б проголосувати в електронному вигляді з дому. Водночас 25% опитаних заявили, що не стали б голосувати з дому, навіть якби така можливість з'явилася.
13% респондентів оцінили ймовірність своєї участі у виборах із дому як "50 на 50", ще 14% сказали, що, можливо, скористалися би правом електронного голосування. Про це свідчать опубліковані 25 жовтня результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
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Ще 2% респондентів взагалі не змогли відповісти на це запитання.
Водночас за даними "Рейтингу", 20% українців не пішли на місцеві вибори за станом здоров'я, ще 10% – через пандемію.коронавірусу. Відзначимо, що явка на місцевих виборах в Україні склала 36,88%.
Чи голосували б українці на виборах онлайн / Інфографіка "Рейтингу"