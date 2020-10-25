Фактически из всех городов Украины поступает информация о длинных очередях перед избирательными участками. Люди ждут минимум по полчаса, чтобы отдать свой голос на местных выборах.

В то же время они жалуются на плохую организацию выборов. Как выглядят подступы к избирательным участкам и длинные очереди перед ними – в подборке 24 канала.

Киев

Актуально Как проходят местные выборы в Украине по состоянию на 18:00

Несмотря на довольно низкую явку, украинцы образуют очереди на участке. Причиной этому служит прежде всего ситуация с коронавирусом и попытка организовать выборы так, чтобы люди не заражались.

Для этого на участки пропускают по несколько человек, другие, придерживаясь социальной дистанции, ожидают в очередях.



Очередь на избирательный участок в Киеве / Фото "Радио Свобода"

Впрочем, не везде люди дисциплинированы и соблюдают дистанцию в 1,5 метра. Например, в Коцюбинском, что на Киевщине очередь возле участка №319 особенно большая.

Видно, что люди стоят в несколькометровой очереди рядом друг с другом.



Очередь в Коцюбинском / Фото "Честно"

Очередь в Коцюбинском: видео

Коцюбинське. Київська область.



Черга біля 319 дільниці. pic.twitter.com/h1D92Lhzu1 — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020

Львов

Во Львове очереди на участках – с самого утра. Кое-где люди, оценив ситуацию, решают не голосовать и уходят с участка.



Очередь на львовском участке / Фото "Твой город"



Очередь на один из участков в Сиховском районе / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал



Очередь на участке во Львове / Фото Ирины Юрковской, 24 канал



Львовяне жалуются на длинные очереди перед участками / Фото Олеся Друкача, 24 канал

Тернополь

В Тернополе с утра на нескольких участках образовались очереди, в течение дня количество участков, возле которых наблюдалось скопление людей, только возросло.



Очередь на участок в Тернополе / Фото "Суспільне"

Ровно

В Ровно граждане в очередях пытаются соблюдать дистанцию и ведут себя дисциплинированно.



В Ровно дистанцию в очереди соблюдают / Фото ОПОРА

Чернигов

В отделе администрирования государственного реестра избирателей Чернигова очереди возле участков называют штатной ситуацией. Там говорят, что они образуются из-за того, что люди получают по четыре бюллетеня, а потому дольше задерживаются в кабинках для голосования.



Вот так ждали под участком в Чернигове / Фото m.gorod.cn.ua

К тому же для предотвращения большого скопления людей на участках, людей просят ждать своей очереди на улице.

Запорожье

В Запорожье очереди – тоже с самого утра.

Избиратели жаловались на отсутствие света в кабинках для голосования и не понимали, как правильно ставить отметки в бюллетене. Вероятно, это тоже тормозит процесс.



Ситуация в Запорожье / Фото 1news.zp.ua

За 5 минут работы одного из участков два человека заявили, что неправильно заполнили бюллетени и требовали другие.

Одесса

В Одессе тоже наблюдаются несколькометровые очереди на участки. Люди не слишком придерживаются необходимой дистанции.



Ситуация в Одессе / Фото "Думская



Несколькометровые очереди в Одессе / Фото "Думская"

Херсон

В Херсоне люди спокойно стоят в очередях, однако дистанцию не соблюдают. Кроме того, некоторые надевают маску непосредственно на участке, а не заранее – в очереди.



В Херсоне не слишком заботились о дистанции / Фото "Суспільне"

Обратите внимание! Несмотря на колоссальные очереди, явка на местных выборах в Украине довольно низкая. По состоянию на 16:00 проголосовали лишь 27% украинцев.



Очереди на выборах созданы искусственно, они не являются признаком безумного наплыва избирателей, которые хотят проголосовать. Это скорее – недостатки в организации выборов в условиях пандемии COVID-19.



Как безопасно проголосовать на выборах / Инфографика 24 канала