Явка на местных выборах: сколько украинцев уже проголосовали
Активисты обнародовали предварительную явку избирателей на местных выборах 25 октября 2020 года. По состоянию на 12: 00 она составила 13,5%.
Украинцы выбирают мэров своих городов и депутатов городских, областных и поселковых советов. Избирательные участки открылись в 8 часов утра. В первые 4 часа голосования избиратели не слишком активны. О явке на местных выборах рассказал аналитик общественной сети ОПОРА Александр Клюжев во время брифинга, передает 24 канал.
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По ее словам, по состоянию на 12:00 явка на местных выборах составила 13,5%. Погрешность исследования явки не превышает 1,25%.
Ранее в ОПОРЕ прогнозировали, что явка на местных выборах в Украине может составить менее 50% избирателей. Она будет зависеть от территориальной общины, где будут проходить выборы. Кроме того, снизить ее может эпидемия коронавируса, которая продолжается в Украине.
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