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По ее словам, по состоянию на 12:00 явка на местных выборах составила 13,5%. Погрешность исследования явки не превышает 1,25%.

Ранее в ОПОРЕ прогнозировали, что явка на местных выборах в Украине может составить менее 50% избирателей. Она будет зависеть от территориальной общины, где будут проходить выборы. Кроме того, снизить ее может эпидемия коронавируса, которая продолжается в Украине.