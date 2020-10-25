По всей Украине, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма, 25 октября происходят местные выборы. Украинцы выбирают депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также сельских, поселковых и городских голов. Подробно о ходе голосования читайте в материале 24 канала.

Последние новости из избирательных участков

Избирательные участки открылись в 8:00. Сделать свой выбор украинцы смогут до 20:00. Также вблизи мест для голосования граждане могут принять участие во всеукраинском опросе, инициированном президентом Зеленским. О деталях информирует 24 канал.

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Очереди на участках

Еще с восьми утра под некоторыми участками уже стояли люди в очередях. Такое заметили, в частности, в Киеве, Коцюбинском и в Харькове.

П'ять хвилин до відкриття дільниці у селищі Коцюбинському на Київщині.

Вже є черга: люди спішать проголосувати. pic.twitter.com/cGq4Jb3Tun — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020

Как сообщает 24 канал, не все участки на Харьковщине открылись вовремя. В частности, в Изюмском районе были проблемы с доставкой бюллетеней. В Дергачевском – не удалось вовремя открыть сейф.

Зато на одной из УИК в Херсонской области случился курьез. Некоторые избиратели пришли на участок на час раньше, поскольку забыли перевести часы. Поэтому с 7 утра люди ждали, пока официально выборы начнутся.

Меры безопасности

Как сообщают очевидцы, на участках проводят температурный скрининг, а также пытаются запускать в помещение ограниченное количество людей.

Как информирует телеграмм-канал ВЕХА, в Харькове для людей с признаками острых респираторных заболеваний есть отдельные кабинки. При необходимости избирателям выдают перчатки и маски.

Журналист 24 канала рассказал, что на одном из избирательных участков в столице, в Печерском районе, тоже обустроили отдельную кабинку для тех, кто имеет признаки COVID-19 и других респираторных заболеваний.

На входе в помещение всем избирателям измеряют температуру. Также следят, чтобы люди придерживались масочного режима.

Как голосуют в Киеве / Фото Владислава Соловьева, 24 канал:

Корреспондент 24 канала с избирательного участка в Киеве: видео

На Херсонщине всем избирателям обязательно измеряют температуру при входе. Однако, как сообщила журналистка 24 канала, устройство показывает почти одинаковый результат – около 35 градусов.

На Львовщине члены комиссии одного из избирательных участков предоставляют дополнительные маски тем избирателям, которые пришли на голосование без средств защиты. Также на улице возле одной из УИК есть красные ленты, указывающие на соблюдение необходимой дистанции.

Как проходит голосование в разных регионах Украины: видео

Нарушения в ходе голосования

В Житомире, информирует "Опора", на двух участках нет кабинок для голосования.

На участке №181447, что в детском саду №66, одна кабинка в виде завесы из кукольного театра,

– говорят наблюдатели.

На участке №181448, что в детском саду №46, кабинки отсутствуют вообще.

В Житомирской ТИК объясняют все так: производитель не успел изготовить кабинки вовремя.

Опросы от президента

Под избирательными участками также проводят всеукраинский опрос. Никаких палаток у волонтеров нет. Они, в основном, стоят под открытым небом.

Да, в 208 округе на Черниговщине люди подходят за бланками опроса по желанию. Ответы бросают в бумажную урну.

Ось так відбувається опитування "5 запитань" на 208 окрузі (Чернігівщина).

Там сьогодні, нагадаємо, відбуваються не лише місцеві вибори, а й довибори до парламенту.



Опитувачі кажуть - люди підходять "за бажанням". Папірці із відповідями кладуть у картонну скриньку біля стіни. pic.twitter.com/R0Lm2tNCLQ — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020

Такая же ситуация – в столице. С президентским опросом расположились прямо возле стены здания.



Опросы от президента в Киеве / Фото Анастасии Крымовой, 24 канал



Волонтеры стоят под открытым небом / Фото Анастасии Крымовой, 24 канал

Главное о местных выборах-2020

Это первые выборы, что проходят по новому Избирательному кодексу.

Избирательный процесс имеет определенные особенности, зависящие от количества избирателей в общинах.

В территориальных общинах, где количество избирателей не превышает 10 тысяч, депутатов сельского, поселкового, городского совета будут избирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. От одного округа может быть избрано 2-4 депутата.

В территориальных общинах, где количество избирателей превышает 10 тысяч, депутатов будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам политических сил.

В бюллетенях – не только перечень партий, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых можно голосовать.

Эти выборы – с гендерными квотами, в списках партий должно быть не менее 40% представителей одного пола.

Результаты голосования должны обнародовать до 3-6 ноября.



Как выбирать местных депутатов и мэров / Инфографика 24 канала