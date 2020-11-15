На Обуховщине 15 ноября задержали мужчину, который пытался подкупить избирателей за 100 гривен. Такое вознаграждение люди должны были получить за то, что бросили бы в урну поддельные бюллетени.

О нарушениях правоохранителям сообщили неравнодушные избиратели. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Полицейские быстро установили личность нарушителя и задержали его. Установлено, что мужчина заведомо незаконно изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на должность городского головы города Украинка,

– говорится в сообщении.

Полицейские уже открыли уголовное производство по статье о фальсификации, подделке, похищении, повреждении или уничтожении избирательной документации. Ему грозит наказание в виде от 3 до 7 лет лишения свободы.

Обратите внимание! 15 ноября в некоторых украинских городах проходит 2 тур местных выборов. Порядок на избирательных участках охраняют более 5 тысяч полицейских.

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