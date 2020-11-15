На Обухівщині 15 листопада затримали чоловіка, який намагався підкупити виборців за 100 гривень. Таку винагороду люди мали отримати за те, що кинули б в урну підроблені бюлетені.

Про порушення правоохоронців повідомили небайдужі виборці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Поліцейські швидко встановили особу порушника та затримали його. Встановлено, що чоловік завідомо незаконно виготовив бюлетені з метою використати їх у день повторного голосування виборів на посаду міського голови міста Українка,

– мовиться у повідомленні.

Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за статтею про фальсифікацію, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації. Йому загрожує покарання у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі.

Зверніть увагу! 15 листопада у низі українських міст відбувається 2 тур місцевих виборів. Порядок на виборчих дільницях охороняють понад 5 тисяч поліцейських.

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