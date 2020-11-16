25 октября Александр Луговой выиграл выборы мэра Конотопа, но вступить в должность не успел. 16 ноября он умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Сайт 24 канала собрал самую важную информацию об Александре Луговом.

Подробности Умер Александр Луговой, которого только что избрали мэром Конотопа

Биография

Александр Луговой – депутат Конотопского районного совета, заместитель начальника филиала "Конотопский Райавтодор", фермер (выращивал смородину).

Родился 28 января 1967 года в городе Конотоп Сумской области. Жил в селе Кузьки, что вблизи Конотопа. Жена – Наталья Ивановна (советник председателя Конотопского райсовета), сын – Виталий.

Образование

В 2010 году закончил частное высшее учебное заведение "Европейский университет" (Киев) по специальности "экономика предприятия" и получил квалификацию "специалист по экономике предприятия".

Трудовая деятельность

1982–1986 – рабочий колхоза "Родина" (Конотопский район Сумской области).

1986–1988 – срочная служба в Вооруженных Силах СССР.

1989–1991 – водитель Конотопского оптово-розничного плодокомбината.

1991–1992 – водитель МП "Мрия".

1992–2001 – водитель производственно-торговой фирмы "Коммерсант".

2001–2002 – директор, заместитель директора ООО "АТК".

2002–2003 – временно не работал, состоял на учете в Конотопском горрайонном центре занятости.

2003–2010 – директор частного предприятия "Хлебзавод Дубовязовский" (пгт Дубовязовка Конотопского района).

2006 – баллотировался в Сумской облсовет от Партии регионов – выборы проиграл.

2007 – баллотировался в Верховную Раду по списку Партии регионов, но в парламент не попал.

2010–2014 – председатель Конотопской райгосадминистрации.

2015 – баллотировался в Сумской облсовет, уже от партии "Воля народа", но снова выборы проиграл.



Александр Луговой на своей плантации

Декларация-2019

В декларации Александра Лугового за 2019 год указано, что он не имеет недвижимости. Дом в селе Кузьки (площадь 230,1 кв. м) и два земельных участка (800 и 615 кв. м) принадлежат его жене – Наталье Ивановне.

В собственности Лугового есть движимое имущество – старый грузовик ГАЗ-53 (1981 года выпуска) и самоходное шасси Т-25 (1995 года выпуска).

На основных местах работы Луговой получил такие доходы: как депутат Конотопского райсовета – 130 465 гривен, как заместитель начальника филиала "Конотопский Райавтодор" – 203 747 гривен. Также он получил 150 тысяч гривен от отчуждения движимого имущества.

Луговой не имел денег на банковских счетах, но хранил наличными 190 тысяч гривен.

Программа Александра Лугового

На выборы мэра Конотопа Луговой шел с традиционной для небольших городов Украины программой. Он обещал, в частности, "сделать дороги и тротуары на территории города; отремонтировать стационарные отделения конотопских больниц и центральный стадион; построить в каждом микрорайоне города спортивные площадки с искусственным покрытием; построить современный парк с аттракционами, фонтаном и зонами для отдыха..."

Отдельный акцент Луговой делал на вопросах охраны окружающей среды. Он уверял, что в Конотопе "будут ликвидированы стихийные свалки, создана сортировочная станция, построен новый мусорный полигон и современные очистные сооружения".

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Выборы 2020 и смерть

Депутат Конотопского районного совета Александр Луговой шел на местные выборы-2020 как самовыдвиженец и набрал 37,34% голосов. Он существенно опередил действующего мэра города Артема Семенихина ("Свобода"), который имел 31,87%. По закону О выборах, Луговой должен был стать мэром Конотопа без проведения второго тура, потому что в Конотопской городской общине меньше 70 тысяч избирателей.

Александр Луговой заболел COVID-19 еще до выборов и был госпитализирован. 31 октября на своей странице в Facebook он написал, что состояние его здоровья стабилизировалось и выложил фото, на которых улыбается.



Скриншот со страницы Facebook Александра Лугового

"Все будет хорошо", – оптимистично резюмировал Луговой. Но потом начались осложнения и организм не выдержал…

Третий мэр – жертва COVID-19

Александр Луговой – уже третий мэр, умерший от коронавирусных осложнений.

28 октября не стало городского головы Борисполя Анатолия Федорчука. Его тремя днями ранее на городских выборах переизбрали мэром. Федорчуку 26 ноября должно было исполниться 61.

29 октября умер мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко, которых тоже был переизбран на свой пост. Бондаренко было 47.