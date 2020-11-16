25 жовтня Олександр Луговий виграв вибори мера Конотопа, але вступити на посаду не встиг. 16 листопада він помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

Сайт 24 каналу зібрав найважливішу інформацію про Олександра Лугового.

Подробиці Помер Олександр Луговий, якого щойно обрали мером Конотопа

Біографія

Олександр Луговий – депутат Конотопської районної ради, заступник начальника філії "Конотопський Райавтодор", фермер (вирощував смородину).

Народився 28 січня 1967 року у місті Конотоп Сумської області. Жив у селі Кузьки, що поблизу Конотопа. Дружина – Наталія Іванівна (радник голови Конотопської райради), син – Віталій.

Освіта

У 2010 році закінчив Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" (Київ) за спеціальністю "економіка підприємства" та отримав кваліфікацію "спеціаліст з економіки підприємства".

Трудова діяльність

1982-1986 – робітник колгоспу "Родіна" (Конотопський район Сумської області).

1986-1988 – строкова служба у Збройних Силах СРСР.

1989-1991 – водій Конотопського оптово-роздрібного плодокомбінату.

1991-1992 – водій МП "Мрія".

1992-2001 – водій виробничо-торговельної фірми "Комерсант".

2001-2002 – директор‚ заступник директора ТОВ "АТК".

2002-2003 – тимчасово не працював, перебував на обліку у Конотопському міськрайонному центрі зайнятості.

2003-2010 – директор приватного підприємства "Хлібзавод Дубов’язівський" (смт Дубов’язівка Конотопського району).

2006 – балотувався до Сумської облради від Партії регіонів – вибори програв.

2007 – балотувався до Верховної Ради за списком Партії регіонів, але в парламент не потрапив.

2010-2014 – голова Конотопської райдержадміністрації.

2015 – балотувався до Сумської облради, вже від партії "Воля народу", але знову вибори програв.



Олександр Луговий на своїй плантації

Декларація-2019

У декларації Олександра Лугового за 2019 рік вказано, що він не має нерухомості. Будинок у селі Кузьки (площа 230,1 кв. м) та дві змельні ділянки (800 і 615 кв. м) належать його дружині – Наталії Іванівні.

У власності Лугового є рухоме майно – стара вантажівка ГАЗ-53 (1981 року випуску) і самохідне шассі Т-25 (1995 року випуску).

На основих місцях роботи Луговий отримав такі доходи: як депутат Конотопської райради – 130 465 гривень, як заступник начальника філії "Конотопський Райавтодор" – 203 747 гривень. Також він отримав 150 000 гривень від відчуження рухомого майна.

Луговий не мав грошей на банківських рахунках, але зберігав готівкою 190 000 гривень.

Програма Олександра Лугового

На вибори мера Конотопа Луговий ішов з традиційною для невеликих міст України програмою. Він обіцяв, зокрема, "зробити дороги і тротуари на території міста; відремонтувати стаціонарні відділення конотопських лікарень і центральний стадіон; побудувати в кожному мікрорайоні міста спортивні майданчики зі штучним покриттям; побудувати сучасний парк з атракціонами, фонтаном та зонами для відпочинку..."

Окремий акцент Луговий робив на питаннях охорони довкілля. Він запевняв, що у Конотопі "будуть ліквідовані стихійні сміттєзвалища, створено сортувальну станцію, побудувано новий сміттєвий полігон і сучані очисні споруди".

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Вибори 2020 та смерть

Депутат Конотопської районної ради Олександр Луговий ішов на місцеві вибори-2020 як самовисуванець і набрав 37,34% голосів. Він суттєво випередив чинного мера міста Артема Семеніхіна ("Свобода"), який мав 31,87%. За законом про вибори, Луговий мав стати головою Конотопа без проведення другого туру, бо в Конотопській міській громаді менше ніж 70 тисяч виборців.

Олександр Луговий захворів на COVID-19 ще до виборів і був госпіталізований. 31 жовтня на своїй сторінці у Facebook він написав, що стан його здоров'я стабілізувався і виклав фото, на яких усміхається.



Скріншот зі сторінки Facebook Олександра Лугового

"Все буде добре", – оптимістичо резюмував Луговий. Але потім почалися ускладнення, і організм не витримав…

Третій мер – жертва COVID-19

Олександр Луговий – уже третій мер, який помер від "коронавірусних" ускладнень.

28 жовтня не стало міського голови Борисполя Анатолія Федорчука. Його трьома днями раніше на міських виборах переобрали на мера. Федорчуку 26 листопада мало виповнитися 61.

29 жовтня помер мер Новгород-Сіверського Олег Бондаренко, яких теж був переобраний на свою посаду. Бондаренку було 47.