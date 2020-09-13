Руководитель президентской партии "Слуга народа" и заместитель главы соответствующей фракции в парламенте Александр Корниенко заявил, что пока рано говорить о переносе местных выборов. Даже несмотря на всемирную пандемию коронавируса.

Идею переноса местных выборов, которые должны состояться в октябре 2020, пока не рассматривают. Об этом Александр Корниенко заявил в эфире программы гражданской сети ОПОРА "Депутатский день ".

Интересная мысль Мы только входим в кризис, будет запрос на сильную руку, – социолог

По состоянию на сейчас и на вчера, когда я последний раз говорил с президентом, нет никаких предпосылок, чтобы выборов не было. И сейчас, даже по самым апокалиптическим прогнозу, пик эпидемии не произойдет позже июня-июля 2020 года. Говорить о том, что выборы, которые должны состояться в октябре, нужно отменять в апреле – это не очень справедливая история,

– отметил Корниенко.

По его словам, сейчас решают вопрос, каким образом финансово обеспечить проведение местных выборов и в каком формате они пройдут.

"Выборы не могут не происходить из-за отсутствия денег, но с другой стороны в рамках тех бюджетных изменений, мы сейчас работаем с бюджетным комитетом, чтобы пытаться заложить тот минимум, который, по нашему с Центральной избирательной комиссией мнению, позволит все-таки провести эти выборы", – добавил Корниенко.

Ранее такое же заявление сделал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Он подчеркнул в комментарии 24 канала, что нет никаких оснований для переноса местных выборов в Украине из-за пандемии коронавируса.

Что нужно знать о местных выборах 2020