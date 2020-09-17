У "Слузі народу" кажуть, що передумов для скасування місцевих виборів немає
Керівник президентської партії "Слуга народу" і заступник голови відповідної фракції у парламенті Олександр Корнієнко заявив, що поки рано говорити про перенесення місцевих виборів. Навіть незважаючи на всесвітню пандемію коронавірусу.
Ідею перенесення місцевих виборів, які мають відбутися у жовтні 2020, поки не розглядають. Про це Олександр Корнієнко заявив в ефірі програми громадянської мережі ОПОРА "Депутатський день ".
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Станом на зараз і на вчора, коли я останній раз говорив з президентом, немає ніяких передумов, щоб виборів не було. І зараз, навіть за найбільш апокаліптичним прогнозом, пік епідемії не відбудеться пізніше червня-липня 2020 року. Говорити про те, що вибори, які мають відбутися в жовтні, потрібно скасовувати в квітні – це не дуже справедлива історія,
– зазначив Корнієнко.
За його словами, зараз вирішують питання, яким чином фінансово забезпечити проведення місцевих виборів і у якому форматі вони пройдуть.
"Вибори не можуть не відбуватися через відсутність грошей, але з іншого боку в рамках тих бюджетних змін, ми зараз працюємо з бюджетним комітетом, щоб намагатися закласти той мінімум, який, на нашу з Центральною виборчою комісією думку, дозволить таки провести ці вибори", – додав Корнієнко.
Раніше таку ж заяву зробив глава Комітету виборців України Олексій Кошель. Він наголосив у коментарі 24 каналу, що немає жодних підстав для перенесення місцевих виборів в Україні через пандемію коронавірусу.
Що треба знати про місцеві вибори 2020
- Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
- Участі у чергових виборах не братимуть лише ті населені пункти, які сформували свої органи місцевого самоврядування після 2015 року – у межах закону про децентралізацію влади та утворенням ОТГ.