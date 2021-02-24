Адвокат "беркутовцев" и Шария идет на довыборы в Раду: что о нем известно
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Валентина Рыбина кандидатом в нардепы. Адвокат, защищавший Анатолия Шария и "беркутовца" Рафаэля Лусварги, пойдет на довыборы в Верховную Раду.
Источник:ЦИК
Рубин будет баллотироваться в избирательном округе №50. Довыборы запланированы на 28 марта 2021 года.
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Всего ЦИК зарегистрировала в этом округе в Донецкой области 10 кандидатов в нардепы. Среди них оказался и генеральный продюсер заблокированного санкциями телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.
Как ни странно, Валентина Рыбина выдвинула "Партия Шария". Ранее адвокат заявил, что хочет победить и "представлять интересы народа Украины в высшем законодательном органе".
Что известно о Валентине Рыбине
- Мужчина родился в российском Хабаровске, но имеет гражданство Украины. Он – член "Партии Шария" и адвокат.
- В 2016 году Рыбин защищал бойца ГРУ России Александра Александрова. Райсуд Киева признал его виновными в теракте, в результате которого погиб украинский военный Вадим Пугачев.
- А еще в 2018 году адвокат стал защитником руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана и формально Надежды Савченко, которых подозревают в попытке захвата государственной власти.
- Кроме этого, Рыбин защищал трех "экс-беркутовцев", которые сбежали в Россию.
По информации издания OBOZREVATEL, в 2018 году стало известно, что отец адвоката Валентина Рыбина является приспешником российских оккупантов в Крыму. Его назначили членом "координационного совета по малому и среднему предпринимательству администрации" оккупированной Ялты.
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