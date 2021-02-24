Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Валентина Рыбина кандидатом в нардепы. Адвокат, защищавший Анатолия Шария и "беркутовца" Рафаэля Лусварги, пойдет на довыборы в Верховную Раду.

Рубин будет баллотироваться в избирательном округе №50. Довыборы запланированы на 28 марта 2021 года.

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Всего ЦИК зарегистрировала в этом округе в Донецкой области 10 кандидатов в нардепы. Среди них оказался и генеральный продюсер заблокированного санкциями телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.

Как ни странно, Валентина Рыбина выдвинула "Партия Шария". Ранее адвокат заявил, что хочет победить и "представлять интересы народа Украины в высшем законодательном органе".

Что известно о Валентине Рыбине

Мужчина родился в российском Хабаровске , но имеет гражданство Украины. Он – член "Партии Шария" и адвокат.

, но имеет гражданство Украины. Он – член "Партии Шария" и адвокат. В 2016 году Рыбин защищал бойца ГРУ России Александра Александрова. Райсуд Киева признал его виновными в теракте, в результате которого погиб украинский военный Вадим Пугачев.

Александра Александрова. Райсуд Киева признал его виновными в теракте, в результате которого погиб украинский военный Вадим Пугачев. А еще в 2018 году адвокат стал защитником руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана и формально Надежды Савченко, которых подозревают в попытке захвата государственной власти.

Кроме этого, Рыбин защищал трех "экс-беркутовцев", которые сбежали в Россию.

По информации издания OBOZREVATEL, в 2018 году стало известно, что отец адвоката Валентина Рыбина является приспешником российских оккупантов в Крыму. Его назначили членом "координационного совета по малому и среднему предпринимательству администрации" оккупированной Ялты.

Интересно! Довыборы в Верховную Раду в округе №50 состоятся 28 марта 2021 года. Причина – Руслан Требушкин сложил депутатский мандат после того, как его избрали мэром Покровска.