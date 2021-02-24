Центральна виборча комісія зареєструвала Валентина Рибіна кандидатом у нардепи. Адвокат, який захищав Анатолія Шарія та "беркутівця" Рафаеля Лусваргі, піде на довибори до Верховної Ради.

Рубін балотуватиметься у виборчому окрузі №50. Довибори заплановані на 28 березня 2021 року.

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Загалом ЦВК зареєструвала в цьому окрузі на Донеччині 10 кандидатів у нардепи. Серед них опинився й генеральний продюсер заблокованого санкціями телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський.

Як не дивно, Валентина Рибіна висунула "Партія Шарія". Раніше адвокат заявив, що хоче перемогти та "представляти інтереси народу України у вищому законодавчому органі".

Що відомо про Валентина Рибіна

Чоловік народився у російському Хабаровську , але має громадянство України. Він – член "Партії Шарія" та адвокат.

, але має громадянство України. Він – член "Партії Шарія" та адвокат. У 2016 році Рибін захищав бійця ГРУ Росії Олександра Александрова. Райсуд Києва визнав йог винними у теракті, в результаті якого загинув український військовий Вадим Пугачов.

Олександра Александрова. Райсуд Києва визнав йог винними у теракті, в результаті якого загинув український військовий Вадим Пугачов. А ще у 2018 році адвокат став захисником керівника організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана і формально Надії Савченко, яких підозрюють у спробі захоплення державної влади.

Крім цього, Рибін захищав трьох "ексберкутівців", які втекли до Росії.

За інформацією видання OBOZREVATEL, у 2018 році стало відомо, що батько адвоката Валентина Рибіна є посібником російських окупантів в Криму. Його призначили членом "координаційної ради з малого і середнього підприємництва адміністрації" окупованої Ялти.

Цікаво! Довибори до Верховної Ради в окрузі № 50 відбудуться 28 березня 2021 року. Причина – Руслан Требушкін склав депутатський мандат після того, як його обрали мером Покровська.