Вирус "хитросделанности": Зеленский раскритиковал искусственные барьеры для партий на выборах
Президент Владимир Зеленский 6 мая резко осудил создание искусственных барьеров для небольших политических партий и граждан во время предстоящих местных выборов. Он пообещал, что не допустит этого.
Глава государства считает, что старые политики хотят несмотря на политическую волю жителей области "пролезть в местные органы власти". Об этом он заявил во время традиционного обращения к украинцам, сообщает 24 канал.
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Зеленский считает, что старые политики фактически хотят лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свои регионы.
Никаких двух третей, пяти процентов или иных схем не будет. Право быть избранным – это конституционное право каждого украинца, а президент является гарантом соблюдения,
– подчеркнул Зеленский.
Он также посоветовал им менять свои поступки, а не избирательное закондавство.
Смотрите видео нового обращения Зеленского:
Проходные барьеры на местных выборах в октябре 2020 года: позиция "Слуги народа"
- Председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему его политсила хочет снять проходные барьеры для партий на местных выборах.
- По его словам, крупные оппозиционные партии стремятся привлечь под свои "зонтики" как можно больше союзников на местных выборах и увеличить свои рейтинги.
- В "Слуге народа" отмечают, что любой человек имеет право баллотироваться и не иметь при этом каких-то существенных ограничений.
Обратите внимание! Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.
Что известно об уменьшении залога для кандидатов на местных выборах
- Народные депутаты 30 апреля в первом чтении приняли изменения в Избирательный кодекс, касающиеся суммы залога для партий и кандидатов в мэры на местных выборах.
- Отныне размеры денежного залога будут вычислять по формуле: 4 минимальные заработные платы на 90 тысяч населения.
- В поселках и городках с населением до 90 тысяч денежный залог не нужнен.
- Инициаторы законопроекта ранее объясняли, что из-за чрезмерно высокой суммы залога участие в выборах смогут принять только те партии и граждане, которые имеют много денег.
- Также депутаты отметили, что неприемлемым является то, что для общенациональных и местных выборов (с количеством избирателей более 90 тысяч) применяются различные принципы для расчета размера денежного залога.
- Ранее размер денежного залога для кандидатов на должность городского головы был идентичным размеру денежного залога для регистрации партийного списка в городах с количеством избирателей 90 тысяч и больше.
- Наибольшим залог был в городах-миллионниках с высшим доходом населения, соответственно: Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове.