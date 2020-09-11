Президент Владимир Зеленский 6 мая резко осудил создание искусственных барьеров для небольших политических партий и граждан во время предстоящих местных выборов. Он пообещал, что не допустит этого.

Глава государства считает, что старые политики хотят несмотря на политическую волю жителей области "пролезть в местные органы власти". Об этом он заявил во время традиционного обращения к украинцам, сообщает 24 канал.

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Зеленский считает, что старые политики фактически хотят лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свои регионы.

Никаких двух третей, пяти процентов или иных схем не будет. Право быть избранным – это конституционное право каждого украинца, а президент является гарантом соблюдения,

– подчеркнул Зеленский.

Он также посоветовал им менять свои поступки, а не избирательное закондавство.

Смотрите видео нового обращения Зеленского:

Проходные барьеры на местных выборах в октябре 2020 года: позиция "Слуги народа"

Председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему его политсила хочет снять проходные барьеры для партий на местных выборах.

По его словам, крупные оппозиционные партии стремятся привлечь под свои "зонтики" как можно больше союзников на местных выборах и увеличить свои рейтинги.

В "Слуге народа" отмечают, что любой человек имеет право баллотироваться и не иметь при этом каких-то существенных ограничений.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.

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