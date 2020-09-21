Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что в постановлении о местных выборах следовало прописать конкретную дату о дне голосования в прифронтовой зоне на Донбассе. Он также высказался о создании временного правительства в ОРДЛО.

О своих мыслях относительно избирательного процесса на Донбассе Фокин говорил в эфире "Украинского радио".

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Так, для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей политик предложил создать временное правительство. По его мнению, оно должно быть международным.

Я выскажу сугубо свое мнение. Я не могу понять, почему не проводятся выборы на Донбассе в районах, находящихся под контролем государства сегодня. Почему, на каких основаниях не имеют возможности использовать конституционное право почти полмиллиона граждан? Я не могу понять, как это объяснить нашим контрагентам по переговорам,

– отметил Фокин.

По его мнению, Рада могла бы решить эту ситуацию "очень легко". Для этого, по его словам, следовало бы записать в постановлении, что 25 октября проводятся выборы по всем областям и районам, а в отдельных подконтрольных районах Донбасса – провести выборы, "условно говоря, 25 марта".

"Отпали бы все попытки выразить претензии к Украине. Это наша прерогатива, наше право назначать выборы, когда мы считаем необходимым", – добавил он.

Что Фокин сказал о временном правительстве в ОРДЛО

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ уверен: прежде чем проводить выборы на оккупированных территориях, надо обеспечить безопасность.

Здесь нет вопросов. Но каким образом ее обеспечить, – это должны руководители страны думать. Как один из способов я предложил использовать мандат Совета безопасности ООН и создать временное правительство на тех территориях, которые сейчас не подконтрольные Украине,

– заявил Фокин.

Он также уточнил, что созданное временное правительство в ОРДЛО должно быть международным.