Перший заступник глави української делегація в ТКГ Вітольд Фокін вважає, що у постанові про місцеві вибори слід було прописати конкретну дату про день голосування у прифронтовій зоні на Донбасі. Він також висловився про створення тимчасового уряду в ОРДЛО.

Про свої думки стосовно виборчого процесу на Донбасі Фокін говорив в ефірі "Українського радіо".

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Так, для проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей політик запропонував створити тимчасовий уряд. На його думку, він має бути міжнародним.

Я висловлю суто свою думку. Я не можу зрозуміти, чому не проводяться вибори на Донбасі в районах, які перебувають під контролем держави сьогодні. Чому, на яких підставах не мають змоги використовувати конституційне право майже пів мільйона громадян? Я не можу зрозуміти, як це пояснити нашим контрагентам по переговорах,

– наголосив Фокін.

На його думку, Рада могла б вирішити цю ситуацію "дуже легко". Для цього, за його словами, слід було б записали в постанові, що 25 жовтня проводяться вибори по всіх областях і районах, а в окремих підконтрольних районах Донбасу – провести вибори, "умовно кажучи, 25 березня".

"Відпали б всі спроби висловити претензії до України. Це наша прерогатива, наше право призначати вибори, коли ми вважаємо за необхідне", – додав він.

Що Фокін сказав про тимчасовий уряд в ОРДЛО

Перший заступник глави української делегації в ТКГ впевнений: перш ніж проводити вибори на окупованих територіях, треба забезпечити безпеку.

Тут немає питань. Але в який спосіб її забезпечити, – це мають керівники країни думати. Як один зі способів я запропонував використати мандат Ради безпеки ООН і створити тимчасовий уряд на тих територіях, які зараз не підконтрольні Україні,

– заявив Фокін.

Він також уточнив, що створений тимчасовий уряд в ОРДЛО має бути міжнародним.