Это может быть скрытая агитация, – эксперт о всенародном опросе
Всенародный опрос, который предложил провести президент Владимир Зеленский в день местных выборов, может быть опасным. Дело в том, что в нем может быть скрытая агитация, которая повлияет на результат голосований.
В эфире 24 каналу заместитель гендиректора Комитета избирателей Украины Наталья Линник рассказала, что все зависит от того, как проводить этот опрос.
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"Юристы из ОП могут обосновать все, что угодно. Они могут говорить, что опрос такой, как проводят экзит-полы. Однако их проводят по понятной методологии и именно на выходе из избирательных участков, а потому это никак не влияет на волеизъявление", – сказала Линник.
Она пояснила, что всенародный опрос не является регламентированным, поэтому трудно понять, как его проводить.
Если его проводить перед заходом на избирательный участок – здесь можно уже обвинить в скрытой агитации,
– заявила Линник.
По словам заместителя гендиректора КИУ, процедура всенародного опроса не предусмотрена Избирательным кодексом и другими нормативно-правовыми документами. Возможно, частично он прописан в определенных законопроектах о народовластии. Однако это лишь законопроекты, они не приняты Верховной Радой.
Как подтвердила Линник, ближайшая дата, когда соберется правительство – 20 октября. За такой короткий срок законопроект принять не смогут.
"Конечно, наши чиновники творят чудеса, когда им нужен закон – они могут его принять. Однако по международным стандартам, информированность граждан по аспектам опроса, то понятно, что будет полная лагуна", – подытожила Линник.
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