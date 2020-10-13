Всенародный опрос, который предложил провести президент Владимир Зеленский в день местных выборов, может быть опасным. Дело в том, что в нем может быть скрытая агитация, которая повлияет на результат голосований.

В эфире 24 каналу заместитель гендиректора Комитета избирателей Украины Наталья Линник рассказала, что все зависит от того, как проводить этот опрос.

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"Юристы из ОП могут обосновать все, что угодно. Они могут говорить, что опрос такой, как проводят экзит-полы. Однако их проводят по понятной методологии и именно на выходе из избирательных участков, а потому это никак не влияет на волеизъявление", – сказала Линник.

Она пояснила, что всенародный опрос не является регламентированным, поэтому трудно понять, как его проводить.

Если его проводить перед заходом на избирательный участок – здесь можно уже обвинить в скрытой агитации,

– заявила Линник.

По словам заместителя гендиректора КИУ, процедура всенародного опроса не предусмотрена Избирательным кодексом и другими нормативно-правовыми документами. Возможно, частично он прописан в определенных законопроектах о народовластии. Однако это лишь законопроекты, они не приняты Верховной Радой.

Справка. Накануне Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал всенародный опрос. Он заявил, что 25 октября на избирательном участке украинцы смогут ответить на дополнительные 5 вопросов. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Как подтвердила Линник, ближайшая дата, когда соберется правительство – 20 октября. За такой короткий срок законопроект принять не смогут.

"Конечно, наши чиновники творят чудеса, когда им нужен закон – они могут его принять. Однако по международным стандартам, информированность граждан по аспектам опроса, то понятно, что будет полная лагуна", – подытожила Линник.

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