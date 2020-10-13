Це може бути прихована агітація, – експертка про всенародне опитування
Всенародне опитування, яке запропонував провести президент Володимир Зеленський у день місцевих виборів, може бути небезпечним. РІч у тім, що у ньому може бути прихована агітація, яка вплине на результат голосувань.
В ефірі 24 каналу заступниця гендиректора Комітету виборців України Наталія Линник розповіла, що все залежить від того, як саме проводитимуть це опитування.
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"Юристи з ОП можуть обґрунтувати все, що завгодно. Вони можуть говорити, що опитування таке, як проводять екзит-поли. Однак їх проводять за зрозумілою методологією і саме на виході з виборчих дільниць, а тому це ніяк не впливає на волевиявлення", – сказала Линник.
Вона пояснила, що всенародне опитування не є регламентованим, а тому важко зрозуміти, як саме його проводитимуть.
Якщо його проводитимуть перед заходом на виборчу дільницю – тут можна вже звинуватити у прихованій агітації,
– заявила Линник.
За словами заступниці гендиректора КВУ, процедура всенародного опитування не передбачена Виборчим кодексом й іншими нормативно-правовими документами. Можливо, частково він є прописаний у певних законопроєктах про народовладдя. Однак це лише законопроєкти, вони не прийняті Верховною Радою.
Як ствердила Линник, найближча дата, коли збереться уряд – 20 жовтня. За такий короткий термін законопроєкт ухвалити не зможуть.
"Звісно, наші можновладці творять чудеса, коли їм потрібен закон – вони можуть його прийняти. Однак щодо міжнародних стандартів, проінформованості громадян щодо аспектів опитування, то тут зрозуміло, що буде повна лагуна", – підсумувала Линник.
Як проходитимуть місцеві вибори 2020 / Інфографіка 24 каналу