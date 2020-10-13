Всенародне опитування, яке запропонував провести президент Володимир Зеленський у день місцевих виборів, може бути небезпечним. РІч у тім, що у ньому може бути прихована агітація, яка вплине на результат голосувань.

В ефірі 24 каналу заступниця гендиректора Комітету виборців України Наталія Линник розповіла, що все залежить від того, як саме проводитимуть це опитування.

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"Юристи з ОП можуть обґрунтувати все, що завгодно. Вони можуть говорити, що опитування таке, як проводять екзит-поли. Однак їх проводять за зрозумілою методологією і саме на виході з виборчих дільниць, а тому це ніяк не впливає на волевиявлення", – сказала Линник.

Вона пояснила, що всенародне опитування не є регламентованим, а тому важко зрозуміти, як саме його проводитимуть.

Якщо його проводитимуть перед заходом на виборчу дільницю – тут можна вже звинуватити у прихованій агітації,

– заявила Линник.

За словами заступниці гендиректора КВУ, процедура всенародного опитування не передбачена Виборчим кодексом й іншими нормативно-правовими документами. Можливо, частково він є прописаний у певних законопроєктах про народовладдя. Однак це лише законопроєкти, вони не прийняті Верховною Радою.

Довідка. Напередодні Президент України Володимир Зеленський анонсував всенародне опитування. Він заявив, що 25 жовтня на виборчій дільниці українці зможуть відповісти на додаткові 5 питань. Детальніше про це – читайте за посиланням.

Як ствердила Линник, найближча дата, коли збереться уряд – 20 жовтня. За такий короткий термін законопроєкт ухвалити не зможуть.

"Звісно, наші можновладці творять чудеса, коли їм потрібен закон – вони можуть його прийняти. Однак щодо міжнародних стандартів, проінформованості громадян щодо аспектів опитування, то тут зрозуміло, що буде повна лагуна", – підсумувала Линник.

Як проходитимуть місцеві вибори 2020 / Інфографіка 24 каналу