В Конотопе 24 января состоялся второй тур местных выборов. По состоянию на 25 января 7:40 все участки, кроме одного, который уточняет протоколы, уже сдали свои документы во временную избирательную комиссию.

По предварительным результатам в избирательной гонке лидирует представитель "Свободы" Артем Семенихин. Об этом сообщает ЧЕСНО.

Важно В Конотопе завершились выборы мэра: какая явка

Явка на время закрытия участков составила 30,8%. Всего за нового мэра города проголосовали 18 516 человек. Большинство голосов собрал Артем Семенихин. Сейчас "Свобода" имеет в совете Конотопа 11 из 38 мандатов.

Что известно про Артема Семенихина

"Свободовца" уже выбирали мэром в 2015 году. Но он не имел поддержки большинства депутатского корпуса, и его отстраняли от должности двумя третями голосов. Семенихин восстанавливался в должности после решения суда.

депутатского корпуса, и его отстраняли от должности двумя третями голосов. Семенихин восстанавливался в должности после решения суда. На выборах 25 октября 2020 года Семенихин получил второе место . Он проиграл своему оппоненту Александру Луговому (самовыдвиженец, набрал 37%).

. Он проиграл своему оппоненту (самовыдвиженец, набрал 37%). Но тот так и не успел получить мандат мэра города Конотоп. Ушел из жизни из-за коронавируса.

Нарушений в день выборов, по информации ЧЕСНО, предварительно насчитали только 7. Среди наиболее весомых – вмешательство в работу комиссий, разорванный бюллетень и нарушена тайна голосования.

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