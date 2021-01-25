У Конотопі 24 січня відбувся другий тур місцевих виборів. Станом на 25 січня 7:40 всі дільниці, окрім однієї, яка уточнює протоколи, вже здали свої документи до тимчасової виборчої комісії.

За попередніми результатами у виборчих перегонах лідирує представник "Свободи" Артем Семенихін. Про це повідомляє ЧЕСНО. Важливо У Конотопі завершились вибори мера: яка явка Явка на час закриття дільниць становила 30,8%. Загалом за нового мера міста проголосували 18 516 осіб. Більшість голосів зібрав Артем Семенихін. Наразі "Свобода" має в раді Конотопа 11 з 38 мандатів. Що відомо про Артема Семенихіна "Свободівця" вже обирали мером у 2015 році. Але він не мав підтримки більшості депутатського корпусу і його усували з посади двома третинами голосів. Семенихін поновлювався на посаді після рішення суду.

депутатського корпусу і його усували з посади двома третинами голосів. Семенихін поновлювався на посаді після рішення суду. На виборах 25 жовтня 2020 року Семенихін отримав друге місце. Він програв своєму опоненту Олександру Луговому (самовисуванець, набрав 37%).

Він програв своєму опоненту (самовисуванець, набрав 37%). Але той так і не встиг отримати мандат мера міста Конотоп. Пішов з життя через коронавірус. Порушень у день виборів, за інформацією ЧЕСНО, попередньо нарахували лише 7. Серед найвагоміших – втручання у роботу комісій, розірваний бюлетень та порушена таємниця голосування. Більше про те, які порушення зафіксували під час виборів у Конотопі – читайте за посиланням.