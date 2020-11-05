Второй тур местных выборов в Николаеве состоится 22 ноября. За должность мэра будут бороться действующий председатель Николаевского горсовета Александр Сенкевич и Владислав Чайка.

В первом туре в Николаеве проголосовали лишь более 28% выборов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Сенкевич.

Читайте также В каких городах Украины будет 2 тур выборов мэра: список

Впереди второй тур выборов городского главы. Он должен состояться 22 ноября. Нам надо прийти на участки,

- подчеркнул Сенкевич.

Сенкевич баллотируется от партии "Пропозиція".

Чайка представляет партию "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Какие партии прошли в горсовет Николаева

"Оппозиционная платформа – за жизнь" – 28,57% голосов избирателей.

"Пропозиція" – 23,09% голосов избирателей.

"Слуга народа" – 14,89% голосов избирателей.

"Европейская Солидарность" – 6,99% голосов избирателей.

"Партия Шария" – 6,4% голосов избирателей.

"Наш Край" - 5,05% голосов избирателей.

Обратите внимание! 25 октября в Украине состоялись местные выборы. В одних населенных пунктах уже озвучили победителей, в других – назначили 2 тур выборов. Подробнее читайте здесь.