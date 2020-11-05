Второй тур местных выборов в Николаеве состоится 22 ноября: какие кандидаты будут соревноваться
Второй тур местных выборов в Николаеве состоится 22 ноября. За должность мэра будут бороться действующий председатель Николаевского горсовета Александр Сенкевич и Владислав Чайка.
В первом туре в Николаеве проголосовали лишь более 28% выборов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Сенкевич.
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Впереди второй тур выборов городского главы. Он должен состояться 22 ноября. Нам надо прийти на участки,
- подчеркнул Сенкевич.
- Сенкевич баллотируется от партии "Пропозиція".
- Чайка представляет партию "Оппозиционная платформа – за жизнь".
Какие партии прошли в горсовет Николаева
- "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 28,57% голосов избирателей.
- "Пропозиція" – 23,09% голосов избирателей.
- "Слуга народа" – 14,89% голосов избирателей.
- "Европейская Солидарность" – 6,99% голосов избирателей.
- "Партия Шария" – 6,4% голосов избирателей.
- "Наш Край" - 5,05% голосов избирателей.
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