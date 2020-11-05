Другий тур місцевих виборів у Миколаєві відбудеться 22 листопада: які кандидати змагатимуться
Другий тур місцевих виборів у Миколаєві відбудеться 22 листопада. За посаду мера боротимуться чинний голова Миколаївської міськради Олександр Сєнкевич та Владислав Чайка.
У першому турі у Миколаєві проголосували лише понад 28% виборів. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер Сєнкевич.
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Попереду другий тур виборів міського голови. Він має відбутися 22 листопада. Нам треба прийти на дільниці,
– наголосив Сєнкевич.
- Сєнкевич балотується від партії "Пропозиція".
- Чайка представляє партію "Опозиційна платформа – за життя".
Які партії пройшли до міськради Миколаєва
- "Опозиційна платформа – За життя" – 28,57% голосів виборців.
- "Пропозиція" – 23,09% голосів виборців.
- "Слуга народу" – 14,89% голосів виборців.
- "Європейська Солідарність" – 6,99% голосів виборців.
- "Партія Шарія" – 6,4% голосів виборців.
- "Наш Край" – 5,05% голосів виборців.
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