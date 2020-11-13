Карантин выходного дня, который начнет действовать уже 14 ноября, никак не повлияет на проведение местных выборов, отметили в ЦИК. Во втором туре городских голов украинцы будут избирать 15, 22 ноября и 29 ноября.

На участках будут придерживаться ограничений из-за пандемии

Карантин выходного дня не может повлиять на реализацию конституционного права граждан. Так что никаких препятствий для голосования 15 ноября не будет. Об этом Центральная избирательная комиссия сообщила в фейсбуке.

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В ЦИК отметили, что на участках будут придерживаться противоэпидемических правил:

При входе на участок будут измерять температуру.

На участках нанесут разметки, чтобы люди придерживались социальной дистанции.

Люди с признаками болезни будут голосовать в отдельных кабинках.

Избиратели смогут воспользоваться дезинфекторами.

15 ноября выбирать мэров 7 городов

Отметим, что за мэра 15 ноября голосовать избиратели в Одессе, Луцке, Сумах, Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.

Также 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысячах в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов – в 12 поселковых советов, 37 депутатов – в 33 сельских совета.

Что известно о карантине выходного дня в Украине

Карантин выходного дня начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября.

Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта.

Ряд городов уже сообщил, что не будут выполнять решение правительства из-за убытков, которые понесут предприниматели и наемные работники.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала