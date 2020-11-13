Карантин выходного дня выборам не помеха: в ЦИК о голосовании во время новых ограничений
Карантин выходного дня, который начнет действовать уже 14 ноября, никак не повлияет на проведение местных выборов, отметили в ЦИК. Во втором туре городских голов украинцы будут избирать 15, 22 ноября и 29 ноября.
На участках будут придерживаться ограничений из-за пандемии
Карантин выходного дня не может повлиять на реализацию конституционного права граждан. Так что никаких препятствий для голосования 15 ноября не будет. Об этом Центральная избирательная комиссия сообщила в фейсбуке.
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В ЦИК отметили, что на участках будут придерживаться противоэпидемических правил:
- При входе на участок будут измерять температуру.
- На участках нанесут разметки, чтобы люди придерживались социальной дистанции.
- Люди с признаками болезни будут голосовать в отдельных кабинках.
- Избиратели смогут воспользоваться дезинфекторами.
15 ноября выбирать мэров 7 городов
Отметим, что за мэра 15 ноября голосовать избиратели в Одессе, Луцке, Сумах, Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.
Что известно о карантине выходного дня в Украине
- Карантин выходного дня начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября.
- Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.
- Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта.
- Ряд городов уже сообщил, что не будут выполнять решение правительства из-за убытков, которые понесут предприниматели и наемные работники.
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