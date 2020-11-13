Карантин вихідного дня, який розпочне діяти вже 14 листопада, ніяк не вплине на проведення місцевих виборів, зазначили у ЦВК. У другому турі міських голів українці обиратимуть 15, 22 листопада та 29 листопада.

На дільницях дотримуватимуться обмежень через пандемію

Карантин вихідного дня не може вплинути на реалізацію конституційного права громадян. Отож жодних перешкод для голосування 15 листопада не буде. Про це Центральна виборча комісія повідомила у фейсбуці.

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У ЦВК наголосили, що на дільницях будуть дотримуватись протиепідеміологічних правил:

При вході на дільницю вимірюватимуть температуру.

На дільницях нанесуть розмітки, аби люди дотримувались соціальної дистанції.

Люди з ознаками хвороби голосуватимуть в окремих кабінках.

Виборці зможуть скористатись дезінфекторами.

15 листопада обиратимуть мерів 7 міст

Зазначимо, що за міського голову 15 листопада голосуватимуть виборці в Одесі, Луцьку, Сумах, Херсоні, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

Також 15 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

Що відомо про карантин вихідного дня в Україні

Карантин вихідного дня почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада.

Обмеження стартують з 00:00 суботи і до 00:00 понеділка.

Працюватимуть лише магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта.

Низка міст уже повідомили, що не виконуватимуть рішення уряду через збитки, яких зазнають підприємці та наймані працівники.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу