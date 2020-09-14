ЦИК не назначила местные выборы в районах Донецкой и Луганской областей, близких к линии фронта, так как там невозможно гарантировать безопасность людей во время голосования.

О невозможности обеспечения безопасности в ОРДЛО свидетельствует информация разведки, военных и спецслужб, пишет 24 канал . Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире одного из украинских телеканалов.

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О возможных провокациях на выборах

Он отметил, что украинская власть не может допустить, чтобы в день голосования на избирательных участках, расположенных у линии разграничения, произошли какие-то провокации . А о ни возможны , ведь участок – это скопление людей.

Если мы будем знать, что там есть безопасность, что там спокойствие, что там ничего страшного нет, то там будут проводить выборы. Но для этого надо быть на 100 процентов уверенным,

– отметил Данилов.

О нарушении конституционных прав

Секретарь СНБО не считает, что непроведение местных выборов в ОРДЛО нарушает конституционные права их жителей . Об этом можно было бы говорить, если бы там не назначили выборов в парламент или президентские.

Сейчас там (в Донецкой и Луганской областях – 24 канал) есть ВГА (военно-гражданские администрации – 24 канал), которые полностью удовлетворяют потребности граждан,

– убежден Данилов.

Местные выборы в Украине , добавим, состоятся 25 октября.