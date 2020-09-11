ЦВК не призначила місцеві вибори у районах Донецької та Луганської областей, близьких до лінії фронту, бо там неможливо гарантувати безпеку людей під час голосування.

Про неможливість гарантування безпеки в ОРДЛО свідчить інформація розвідки, військових та спецслужб, пише 24 канал. Так заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі одного з українських телеканалів.

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Про можливі провокації на виборах

Він наголосив, що українська влада не може допустити, щоб у день голосування на виборчих дільницях, розташованих біля лінії розмежування, відбулися якісь провокації. А вони можливі, адже дільниця – це скупчення людей.

Якщо ми знатимемо, що там є безпека, що там є спокій, що там нічого страшного немає, то там будуть проводити вибори. Але для цього треба бути на 100 відсотків упевненим,

– зазначив Данілов.

Про порушення конституційних прав

Секретар РНБО не вважає, що непроведення місцевих виборів в ОРДЛО порушує конституційні права їхніх мешканців. Про це можна було б говорити, якби там не призначили виборів до парламенту чи президентські.

Зараз там (у Донецькій та Луганській областях – 24 канал) є ВЦА (військово-цивільні адміністрації – 24 канал), які повністю задовольняють потреби громадян,

– переконаний Данілов.

Місцеві вибори в Україні, додамо, відбудуться 25 жовтня.



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