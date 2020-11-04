В Чернигове на выборах мэра победил действующий глава города Владислав Атрошенко от партии "Родной дом". Кроме того, преодолеть 5% барьер в городской совет смогли сразу 5 политических партий.

Официальные результаты местных выборов 4 ноября обнародовала Черниговская ТИК, пишет 24 канал. К теме В каких городах Украины будет второй тур выборов мэра: список Результаты кандидатов в мэры: Владислав Атрошенко от партии "Родной край" – 77,5% избирателей;

Вадим Антошин от ОПЗЖ – 4,5%;

Юрий Тарасовец от "Слуги народа" – 4,3%. Таким образом, в избирательной гонке за кресло мэра уверенно победил Атрошенко, который возглавляет город с 2015 года. Заметим, по результатам экзитполов кандидат набрал 85% голосов избирателей. Какие партии проходят в горсовет: "Родной дом" – 58,05%;

"Слуга народа" – 7,92%;

"Наш край" – 7,49%;

"Оппозиционных платформа" – 6,83%;

"Европейская Солидарность" – 6,16%. Обратите внимание! По данным ТИК, явка избирателей на участки в Чернигове в день голосования составила около 39%.