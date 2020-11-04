В Чернигове на пост мэра переизбрали Атрошенко, в горсовет прошли 5 партий
В Чернигове на выборах мэра победил действующий глава города Владислав Атрошенко от партии "Родной дом". Кроме того, преодолеть 5% барьер в городской совет смогли сразу 5 политических партий.
Официальные результаты местных выборов 4 ноября обнародовала Черниговская ТИК, пишет 24 канал.
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Результаты кандидатов в мэры:
- Владислав Атрошенко от партии "Родной край" – 77,5% избирателей;
- Вадим Антошин от ОПЗЖ – 4,5%;
- Юрий Тарасовец от "Слуги народа" – 4,3%.
Таким образом, в избирательной гонке за кресло мэра уверенно победил Атрошенко, который возглавляет город с 2015 года. Заметим, по результатам экзитполов кандидат набрал 85% голосов избирателей.
Какие партии проходят в горсовет:
- "Родной дом" – 58,05%;
- "Слуга народа" – 7,92%;
- "Наш край" – 7,49%;
- "Оппозиционных платформа" – 6,83%;
- "Европейская Солидарность" – 6,16%.
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