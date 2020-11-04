У Чернігові на пост мера переобрали Атрошенка, до міськради пройшли 5 партій
У Чернігові на виборах мера переміг чинний глава міста Владислав Атрошенко від партії "Рідний дім". Крім того, подолати 5% бар'єр у міську раду змогли одразу 5 політичних партій.
Офіційні результати місцевих виборів 4 листопада оприлюднила Чернігівська ТВК, пише 24 канал.
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Результати кандидатів у мери:
- Владислав Атрошенко від партії "Рідний край" – 77,5% виборців;
- Вадим Антошин від ОПЗЖ – 4,5%;
- Юрій Тарасовець від "Слуги народу" – 4,3%.
Таким чином, у виборчій гонитві за мерське крісло впевненно переміг Атрошенко, який очолював місто з 2015 року. Зауважимо, за результатами екзитполів кандидат набрав 85% голосів виборців.
Які партії проходять у міськраду:
- "Рiдний дiм" – 58,05%;
- "Слуга народу" – 7,92%;
- "Наш край" – 7,49%;
- "Опозицiйна платформа" – 6,83%;
- "Європейська Солiдарнiсть" – 6,16%.
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