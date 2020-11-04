У Чернігові на виборах мера переміг чинний глава міста Владислав Атрошенко від партії "Рідний дім". Крім того, подолати 5% бар'єр у міську раду змогли одразу 5 політичних партій.

Офіційні результати місцевих виборів 4 листопада оприлюднила Чернігівська ТВК, пише 24 канал. До теми У яких містах України буде 2 тур виборів мера: список Результати кандидатів у мери: Владислав Атрошенко від партії "Рідний край" – 77,5% виборців;

Вадим Антошин від ОПЗЖ – 4,5%;

Юрій Тарасовець від "Слуги народу" – 4,3%. Таким чином, у виборчій гонитві за мерське крісло впевненно переміг Атрошенко, який очолював місто з 2015 року. Зауважимо, за результатами екзитполів кандидат набрав 85% голосів виборців. Які партії проходять у міськраду: "Рiдний дiм" – 58,05%;

"Слуга народу" – 7,92%;

"Наш край" – 7,49%;

"Опозицiйна платформа" – 6,83%;

"Європейська Солiдарнiсть" – 6,16%. Зверніть увагу! За даними ТВК, явка виборців на дільниці в Чернігові у день голосування склала близько 39%.