На должность городского головы Хмельницкого баллотируется действующий мэр города Александр Симчишин от ВО "Свобода". Конкуренцию на выборах ему составят Инна Ящук от "Слуги народа", а также Иван Гончар от партии "Сила и честь".

Подробнее о кандидатах в мэры Хмельницкого читайте в материале 24 канала.

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Кто будет баллотироваться на городского голову

Александр Симчишин – "Свобода",

Инна Ящук – "Слуга народа",

Иван Гончар – "Сила и честь",

Богдан Лукашук – ВО "Батькивщина",

Анатолий Собко – "За конкретные дела".

Александр Симчишин

Действующий городской голова Хмельницка Симчишин будет соревноваться за должность снова. Политик баллотируется от партии ВО "Свобода".

Ранее Симчишин занимался преподавательской деятельностью. Однако в 2010 году его избрали депутатом городского совета. Впоследствии мужчина стал заместителем председателя Хмельницкой облгосадминистрации. С 2015 года Симчишин работает городским головой. К слову, на прошлых местных выборах Симчишин победил с большим отрывом, он набрал почти 60% голосов.

В 2012 году чиновник участвовал в выборах в Верховную Раду от "Свободы", однако проиграл.

Александр Симчишин / Фото "Всем"

Инна Ящук

Ящук баллотируется в мэры Хмельницка от "Слуги народа". С 2015 года женщина стала депутатом Хмельницкого областного совета от "Самопомощи". От этой же партии баллотировалась в городской совет. Ящук – председатель постоянной комиссии облсовета по вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики, спорта и туризма. Кроме этого, женщина является членом депгруппы по контролю за состоянием и качеством ремонта автомобильных дорог области.

Перед тем, как начать политическую деятельность, женщина работала в образовательной сфере. С 2014 года и до сих пор она является деканом факультета начального образования и филологии Хмельницкой Гуманитарно-педагогической академии.

Инна Ящук / Фото 50vidsotkiv

Иван Гончар

Гончар участвует в местных выборах от партии "Сила и честь". В начале 2000 годов Гончар работал учителем. Позже занимался предпринимательской деятельностью.

В 2010 году мужчина стал депутатом Хмельницкого областного совета от "Свободы", впоследствии он возглавил облсовет. Однако 15 мая 2020 года Гончар написал заявление на сложение полномочий депутата. В июне за это решение проголосовали другие депутаты.

По информации местных СМИ, Гончар еще полтора года назад сообщал, что будет бороться за должность городского головы. Мол, такому решению предшествовали ссоры с действующим мэром Симчишином и выход из "Свободы".

Иван Гончар / Фото с фейсбук-страницы Гончара

Богдан Лукашук

Лукашука кандидатом в мэры Хмельницка выдвинула партия ВО "Батькивщина". Он является сыном Олега Лукашука, который в 2002 – 2006 годах был депутатом Верховной Рады от Социал-демократической партии Украины", а в 2006 – 2014 – от "Батькивщины".

Лукашук-младший возглавляет молодежную "Батькивщину" в Хмельницкой области. Кроме того, мужчина занимается бизнесом. Он является директором одной из семейных фирм в Хмельницком ВКП "Явир-Инвест". Ранее Лукашук работал помощником отца во всех созывах Рады.

Богдан Лукашук / Фото с фейсбук-страницы Лукашука

Анатолий Собко

Собко баллотируется на должность городского головы от партии "За конкретные дела". С 2010 года мужчина является депутатом Хмельницкого городского совета. В 2019 году участвовал в парламентских выборах по 187 округу, однако проиграл.

С 2001 года и по настоящее время Собко – директор предприятия "Мазсервис". Ранее чиновник был руководителем Хмельницкой городской организации "Партии регионов".



Анатолий Собко / Фото Анатолия Собко