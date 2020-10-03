На посаду міського голови Хмельницького балотується чинний мер міста Олександр Симчишин від ВО "Свобода". Конкуренцію на виборах йому складуть Інна Ящук від "Слуги народу", а також Іван Гончар від партії "Сила і честь".

Детальніше про кандидатів у мери Хмельницького читайте в матеріалі 24 каналу.

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Хто балотуватиметься на міського голову

Олександр Симчишин – "Свобода",

Інна Ящук – "Слуга народу",

Іван Гончар – "Сила і честь",

Богдан Лукашук – ВО "Батьківщина",

Анатолій Собко – "За конкретні справи".

Олександр Симчишин

Чинний міський голова Хмельницька Симчишин змагатиметься за посаду знову. Політик балотується від партії ВО "Свобода".

Раніше Симчишин займався викладацькою діяльністю. Проте у 2010 році його обрали депутатом міської ради. Згодом чоловік став заступником голови Хмельницької облдержадміністрації. З 2015 року Симчишин працює міським головою. До слова, на минулих місцевих виборах Симчишин переміг із великим відривом, він набрав майже 60% голосів.

У 2012 році чиновник брав участь у виборах до Верховної Ради від "Свободи", однак програв.



Олександр Симчишин / Фото "Всім"

Інна Ящук

Ящук балотується у мери Хмельницька від "Слуги народу". З 2015 року жінка стала депутаткою Хмельницької обласної ради від "Самопомочі". Від цієї ж партії балотувалась до міської ради. Ящук – голова постійної комісії облради з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму. Крім цього, жінка є членом депгрупи щодо контролю за станом і якістю ремонту автомобільних доріг області.

Перед тим, як розпочати політичну діяльність, жінка працювала в освітній сфері. З 2014 року і дотепер вона є деканом факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.



Інна Ящук / Фото 50vidsotkiv

Іван Гончар

Гончар бере участь у місцевих виборах від партії "Сила та честь". На початку 2000 років Гончар працював вчителем. Пізніше займався підприємницькою діяльністю.

У 2010 році чоловік став депутатом Хмельницької обласної ради від "Свободи", згодом він очолив облраду. Однак 15 травня 2020 року Гончар написав заяву на складання повноважень депутата. У червні за це рішення проголосували інші депутати.

За інформацією місцевих ЗМІ, Гончар ще півтора року тому повідомляв, що боротиметься за посаду міського голови. Мовляв, такому рішенню передували сварки з чинним мером Симчишином та вихід зі "Свободи".



Іван Гончар / Фото з фейсбук-сторінки Гончара

Богдан Лукашук

Лукашука кандидатом у мери Хмельницька висунула партія ВО "Батьківщина". Чоловік є сином Олега Лукашука, який у 2002 – 2006 роках був депутатом Верховної Ради від "Соціал-демократичної партії України", а у 2006 – 2014 – від "Батьківщини".

Лукашук-молодший очолює молодіжну "Батьківщину" у Хмельницькій області. Крім того, чоловік займається бізнесом. Він є директором одної із родинних фірм у Хмельницькому ВКП "Явір-Інвест". Раніше Лукашук працював помічником батька у всіх скликаннях Ради.



Богдан Лукашук / Фото з фейсбук-сторінки Лукашука

Анатолій Собко

Собко балотується на посаду міського голови від партії "За конкретні справи". З 2010 року чоловік є депутатом Хмельницької міської ради. У 2019 році брав участь у парламентських виборах по 187 округу, однак програв.

З 2001 року і по теперішній час Собко – директор підприємства "Мазсервіс". Раніше чиновник був керівником Хмельницької міської організації "Партії регіонів".



Анатолій Собко / Фото Анатолія Собка