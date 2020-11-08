В Хмельницкий областной совет прошли представители 7 политических партий. Больше всего голосов избирателей получила политсила действующего мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

Какие партии прошли в облсовет

Результаты голосования 25 октября обнародовала Хмельницкая областная территориальная избирательная комиссия. Об этом сообщает издание "Подолье News".

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Вплотную к "Команде Симчишина" подошла политсила "За майбутнє". Результаты отличаются меньше, чем на 1%.

"Команда Симчишина" – 19,04%;

"За майбутнє" – 18,24%;

"Слуга народа" – 14,8%;

"За конкретные дела" – 14,04%;

"Европейская Солидарность" – 10,11%;

ВО "Батькивщина" – 9,21%;

"Радикальная Партия Олега Ляшко" – 5,16%.

Что известно о выборах мэра в Хмельницком

Хмельницкая городская ТИК пока не обнародовала результаты голосования за мэра Хмельницкого. Однако, согласно результатам экзитпола, второго тура не будет, ведь действующий мэр Александр Симчишин получил более 81% голосов.

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