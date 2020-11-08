До Хмельницької обласної ради пройшли представники 7 політичних партій. Найбільше голосів виборців здобула політсила чинного мера Хмельницького Олександра Симчишина.

Які партії пройшли до облради

Результати голосування 25 жовтня оприлюднила Хмельницька обласна територіальна виборча комісія. Про це інформує видання "Поділля News".

До теми Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів

Впритул до "Команди Симчишина" наблизилась політсила "За майбутнє". Результати відрізняються менше, ніж на 1%.

"Команда Симчишина" – 19,04%;

"За майбутнє" – 18,24%;

"Слуга Народу" – 14,8%;

"За конкретні справи" – 14,04%;

"Європейська Солідарність" – 10,11%;

ВО "Батьківщина" – 9,21%;

"Радикальна Партія Олега Ляшка" – 5,16%.

Що відомо про вибори мера у Хмельницькому

Хмельницька міська ТВК поки не оприлюднила результатів голосування за міського голову Хмельницького. Проте, згідно з результатами екзит-полу, другого туру не буде, адже чинний мер Олександр Симчишин здобув понад 81% голосів.

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