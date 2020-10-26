Кто будет мэром и какие партии проходят в горсовет: экзитполы выборов в Ивано-Франковске
Жители Ивано-Франковска проголосовали на местных выборах 25 октября. По результатам экзитполов, в борьбе за кресло мэра уверенно лидирует действующий городской глава Руслан Марцинкив. Какие политические силы проходят в городской совет, читайте в материале.
Уже известны результаты экзитполов выборов в Ивано-Франковске, пишет 24 канал.
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Кого местные жители видят мэром
Согласно результатам экзитпола Центра развития инициатив, действующий мэр ощутимо лидирует.
- Руслан Марцинкив – 84%;
- Петр Шкутяк – 6,7%;
- Наталья Сербин – 3,6%;
- Александр Богачев – 3,4%;
- Василий Стефанишин – 1,2%.
За какие партии в горсовет голосовали больше всего
- "Свобода" – 59%;
- "Европейская солидарность" – 15%;
- "Слуга народа" – 5,4%;
- "Батькивщина" – 3,6%.
Экзитпол партий издания Firtka немного отличается
- "Свобода" – 66,29%;
- "Европейская солидарность" – 16,76%;
- "Батькивщина" – 4,76%
То есть пятипроцентный барьер в первом случае преодолевают только 3 партии, во втором – только 2.
Календарь местных выборов / Инфографика 24 канала
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