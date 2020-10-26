Кто будет мэром и какие партии проходят в горсовет: экзитполы выборов в Ивано-Франковске

Жители Ивано-Франковска проголосовали на местных выборах 25 октября. По результатам экзитполов, в борьбе за кресло мэра уверенно лидирует действующий городской глава Руслан Марцинкив. Какие политические силы проходят в городской совет, читайте в материале.