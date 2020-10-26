Хто буде мером та які партії проходять у міськраду: екзитполи виборів в Івано-Франківську
Жителі Івано-Франківська проголосували на місцевих виборах 25 жовтня. За результатами екзитполу, в боротьбі за крісло мера впевнено лідирує чинний міський голова Руслан Марцінків. Які політичні сили проходять до міської ради, читайте у матеріалі.
Вже відомі результати екзитполів виборів в Івано-Франківську, пише 24 канал.
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Кого місцеві жителів бачать мером
Відповідно до результатів екзитполу Центру розвитку ініціатив, чинний міський голова відчутно лідирує.
- Руслан Марцінків – 84%;
- Петро Шкутяк – 6,7%;
- Наталія Сербин – 3,6%;
- Олександр Богачов – 3,4%;
- Василь Стефанишин – 1,2%.
За які партії в міськраду голосували найбільше
- "Свобода" – 59%;
- "Європейська солідарність" – 15%;
- "Слуга народу" – 5,4%;
- "Батьківщина" – 3,6%.
Екзитпол партій видання Firtka трохи відрізняється
- "Свобода"– 66,29%;
- "Європейська солідарність" – 16,76%;
- "Батьківщина" – 4,76%
Тобто п’ятивідсотковий бар’єр у першому випадку долають лише 3 партії, у другому – лише 2.
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