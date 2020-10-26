Хто буде мером та які партії проходять у міськраду: екзитполи виборів в Івано-Франківську

Жителі Івано-Франківська проголосували на місцевих виборах 25 жовтня. За результатами екзитполу, в боротьбі за крісло мера впевнено лідирує чинний міський голова Руслан Марцінків. Які політичні сили проходять до міської ради, читайте у матеріалі.