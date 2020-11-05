Центральная избирательная комиссия обработала 100% голосов на местных выборах в Кременчуге. Согласно им, действующий мэр Виталий Малецкий одержал уверенную победу и останется на посту городского головы.

За Малецкого проголосовали более 52,08% избирателей. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия. Важно В каких городах Украины будет второй тур выборов мэра: список Официальные результаты выборов мэра Кременчуга Виталий Малецкий ("За майбутнє") – 52,08%,

Геннадий Иваняна (ОПЗЖ) – 13,04%,

Сергей Ярош ("Европейская Солидарность") – 11,1%,

Оксана Поддубная ("Радикальная партия") – 7,51%,

Сергей Порчирян ("Слуга Народа") – 5,11%. Малецкий преодолел 50% барьер, поэтому останется на должности городского головы еще на одну каденцию. Какие партии проходят в городской совет Кременчуга "Родной город" – 9 382 голосов избирателей,

"За майбутнє" - 9 242,

"Оппозиционная платформа –За жизнь" – 6 972,

"Слуга народа" - 6 282,

"Европейская Солидарность" – 5 901,

"Батькивщина" – 4 038. Этим политическим партиям удалось преодолеть 5% барьер и попасть в городской совет. Обратите внимание! В новой каденции Кременчугского горсовета будут работать по 9 депутатов от партии "Родной город" и "За майбутнє", 7 – от ОПЗЖ, по 6 – от "Слуги народа" и "ЕС", а также еще 5 депутатов от "Батькивщины".