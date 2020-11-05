Кто станет мэром Кременчуга и какие партии проходят в горсовет: официальные результаты выборов
Центральная избирательная комиссия обработала 100% голосов на местных выборах в Кременчуге. Согласно им, действующий мэр Виталий Малецкий одержал уверенную победу и останется на посту городского головы.
За Малецкого проголосовали более 52,08% избирателей. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия.
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Официальные результаты выборов мэра Кременчуга
- Виталий Малецкий ("За майбутнє") – 52,08%,
Геннадий Иваняна (ОПЗЖ) – 13,04%,
Сергей Ярош ("Европейская Солидарность") – 11,1%,
Оксана Поддубная ("Радикальная партия") – 7,51%,
Сергей Порчирян ("Слуга Народа") – 5,11%.
Малецкий преодолел 50% барьер, поэтому останется на должности городского головы еще на одну каденцию.
Какие партии проходят в городской совет Кременчуга
- "Родной город" – 9 382 голосов избирателей,
- "За майбутнє" - 9 242,
- "Оппозиционная платформа –За жизнь" – 6 972,
- "Слуга народа" - 6 282,
- "Европейская Солидарность" – 5 901,
- "Батькивщина" – 4 038.
Этим политическим партиям удалось преодолеть 5% барьер и попасть в городской совет.
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