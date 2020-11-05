Хто стане мером Кременчука та які партії проходять у міськраду: офіційні результати виборів
Центральна виборча комісія опрацювала 100% голосів на місцевих виборах у Кременчуку. Згідно з ними, чинний мер Віталій Малецький здобув упевнену перемогу та залишиться на посаді міського голови.
За Малецького проголосували понад 52,08% виборців. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія.
Важливо У яких містах України буде другий тур виборів мера: список
Офіційні результати виборів мера Кременчука
- Віталій Малецький ("За майбутнє") – 52,08%,
- Геннадій Іваняна (ОПЗЖ) – 13,04%,
- Сергій Ярош ("Європейська Солідарність") – 11,1%,
- Оксана Піддубна ("Радикальна партія") – 7,51%,
- Сергій Порчирян ("Слуга Народу") – 5,11%.
Малецький подолав 50% бар'єр, тож залишиться на посаді міського голови ще на одну каденцію.
Які партії проходять у міську раду Кременчука
- "Рідне місто" – 9 382 голосів виборців,
- "За майбутнє" – 9 242,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 6 972,
- "Слуга народу" – 6 282,
- "Європейська Солідарність" – 5 901,
- "Батьківщина" – 4 038.
Цим політичним партіям вдалося подолати 5% бар'єр та потрапити у міську раду.
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