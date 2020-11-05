Центральна виборча комісія опрацювала 100% голосів на місцевих виборах у Кременчуку. Згідно з ними, чинний мер Віталій Малецький здобув упевнену перемогу та залишиться на посаді міського голови.

За Малецького проголосували понад 52,08% виборців. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія. Важливо У яких містах України буде другий тур виборів мера: список Офіційні результати виборів мера Кременчука Віталій Малецький ("За майбутнє") – 52,08%,

Геннадій Іваняна (ОПЗЖ) – 13,04%,

Сергій Ярош ("Європейська Солідарність") – 11,1%,

Оксана Піддубна ("Радикальна партія") – 7,51%,

Сергій Порчирян ("Слуга Народу") – 5,11%. Малецький подолав 50% бар'єр, тож залишиться на посаді міського голови ще на одну каденцію. Які партії проходять у міську раду Кременчука "Рідне місто" – 9 382 голосів виборців,

"За майбутнє" – 9 242,

"Опозиційна платформа – За життя" – 6 972,

"Слуга народу" – 6 282,

"Європейська Солідарність" – 5 901,

"Батьківщина" – 4 038. Цим політичним партіям вдалося подолати 5% бар'єр та потрапити у міську раду. Зверніть увагу! В новій каденції Кременчуцької міськради працюватимуть по 9 депутатів від партії "Рідне місто" та "За майбутнє", 7 – від ОПЗЖ, по 6 – від "Слуги народу" та "ЄС", а також ще 5 депутатів від "Батьківщини".