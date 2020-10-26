Якими є результати виборів у Кременчуці після скандалу з "Євросолідарністю": екзитполи
Мер міста у Кременчуці, найімовірніше, не зміниться – Віталій Малецький має понад 50% підтримки. А от з політичними партіями все складніше: п'ять партій мають шанси пройти до міськради, і жодна з них не набирає навіть 20%.
В городе Кременчуг Полтавской области руководителем города стать даже без второго тура имеет шансы представитель партии "За будущее" Виталий Малецкий. 24 канал напоминает: этот политик руководит городом с прошлых местных выборов 2015 года.
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Кто стал мэром Кременчуга: что говорят экзит-полы
Данные экзит-пола, проведенного общественной организацией "Социальный барометр"
Лидер:
- Виталий Малецкий ("За будущее") – 57%
Ближайшие преследователи:
- Геннадий Иванян (ОПЗЖ) – 11%
- Сергей Ярош ("Европейская Солидарность") – 10%
Другие кандидаты:
- Оксана Поддубная ("Радикальная партия") – 7%,
- Сергей Порчирян ("Слуга народа") – 6%
Кременчугский горсовет
Данные экзит-пола, проведенного общественной организацией "Социальный барометр"
А вот ситуация с партиями куда напряженнее:
- "Родной город" – 17%,
- "Слуга народа" – 15%,
- ОПЗЖ – 11%,
- "Европейская Солидарность" – 11%,
- "Батькивщина" – 8%
В раду имеют шансы пройти 5 политических сил, и разрыв в процентах между ними не слишком значительный.
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