Мер міста у Кременчуці, найімовірніше, не зміниться – Віталій Малецький має понад 50% підтримки. А от з політичними партіями все складніше: п'ять партій мають шанси пройти до міськради, і жодна з них не набирає навіть 20%.

В городе Кременчуг Полтавской области руководителем города стать даже без второго тура имеет шансы представитель партии "За будущее" Виталий Малецкий. 24 канал напоминает: этот политик руководит городом с прошлых местных выборов 2015 года. К теме Как проголосовали на местных выборах в крупных городах Украины: результаты экзит-полов Кто стал мэром Кременчуга: что говорят экзит-полы Данные экзит-пола, проведенного общественной организацией "Социальный барометр" Лидер: Виталий Малецкий ("За будущее") – 57% Ближайшие преследователи: Геннадий Иванян (ОПЗЖ) – 11%

Сергей Ярош ("Европейская Солидарность") – 10% Другие кандидаты: Оксана Поддубная ("Радикальная партия") – 7%,

Сергей Порчирян ("Слуга народа") – 6% Кременчугский горсовет Данные экзит-пола, проведенного общественной организацией "Социальный барометр" А вот ситуация с партиями куда напряженнее: "Родной город" – 17%,

"Слуга народа" – 15%,

ОПЗЖ – 11%,

"Европейская Солидарность" – 11%,

"Батькивщина" – 8% В раду имеют шансы пройти 5 политических сил, и разрыв в процентах между ними не слишком значительный.