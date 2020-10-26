Мер міста у Кременчуці, найімовірніше, не зміниться – Віталій Малецький має понад 50% підтримки. А от з політичними партіями все складніше: п'ять партій мають шанси пройти до міськради, і жодна з них не набирає навіть 20%.

У місті Кременчук Полтавської області керівником міста стати навіть без другого туру має шанси представник партії "За майбутнє" Віталій Малецький. 24 канал нагадує: цей політик керує містом із минулих місцевих виборів 2015 року.

До теми Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів

Хто став мером Кременчука: що кажуть екзитполи

Дані екзитполу, проведеного громадською організацією "Соціальний барометр"

Лідер:

Віталій Малецький ("За майбутнє") – 57%

Найближчі переслідувачі:

Геннадій Іваняна (ОПЗЖ) – 11%

Сергій Ярош ("Європейська Солідарність") – 10%

Інші кандидати:

Оксана Піддубна ("Радикальна партія") – 7%,

Сергій Порчирян ("Слуга Народу") – 6%

Кременчуцька міськрада

Дані екзитполу, проведеного громадською організацією "Соціальний барометр"

А от ситуація з партіями куди напруженіша:

"Рідне місто" – 17%,

"Слуга народу" – 15%,

ОПЗЖ – 11%,

"Європейська Солідарність" – 11%,

"Батьківщина" – 8%

До ради мають шанси пройти 5 політичних сил, і розрив у відсотках між ними не є надто значним.