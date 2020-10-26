Якими є результати виборів у Кременчуці після скандалу з "Євросолідарністю": екзитполи
Мер міста у Кременчуці, найімовірніше, не зміниться – Віталій Малецький має понад 50% підтримки. А от з політичними партіями все складніше: п'ять партій мають шанси пройти до міськради, і жодна з них не набирає навіть 20%.
У місті Кременчук Полтавської області керівником міста стати навіть без другого туру має шанси представник партії "За майбутнє" Віталій Малецький. 24 канал нагадує: цей політик керує містом із минулих місцевих виборів 2015 року.
До теми Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів
Хто став мером Кременчука: що кажуть екзитполи
Дані екзитполу, проведеного громадською організацією "Соціальний барометр"
Лідер:
- Віталій Малецький ("За майбутнє") – 57%
Найближчі переслідувачі:
- Геннадій Іваняна (ОПЗЖ) – 11%
- Сергій Ярош ("Європейська Солідарність") – 10%
Інші кандидати:
- Оксана Піддубна ("Радикальна партія") – 7%,
- Сергій Порчирян ("Слуга Народу") – 6%
Кременчуцька міськрада
Дані екзитполу, проведеного громадською організацією "Соціальний барометр"
А от ситуація з партіями куди напруженіша:
- "Рідне місто" – 17%,
- "Слуга народу" – 15%,
- ОПЗЖ – 11%,
- "Європейська Солідарність" – 11%,
- "Батьківщина" – 8%
До ради мають шанси пройти 5 політичних сил, і розрив у відсотках між ними не є надто значним.
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