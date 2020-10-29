Городская территориальная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах во Львове. Во втором туре выборов мэра сойдутся Андрей Садовый и Олег Синютка.

Об этом свидетельствуют данные городской ТИК, сообщает 24 канал.

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Результаты кандидатов в мэры Львова:

Андрей Садовый – 39,96% (90812 голосов);

Олега Синютка – 31,03% (70504 голосов);

Руслан Кошулинский получил – 9,74% (22123 голосов);

Ярослав Рущишин – 4,67% (10620 голосов);

Игорь Зинкевич – 3,37% (7655 голосов);

Игорь Васюник – 2,95% (6693 голосов);

Юлия Гвоздович – 2,30% (5225 голосов).

Во второй тур выборов городского головы выходят Андрей Садовый и Олег Синютка, разрыв между которыми превысил 20 тысяч голосов.



Во второй тур выборов мэра Львова прошли Садовый и Синютка / инфографика 24 канала

Результаты экзитполов по партиям-кандидатам в горсовет Львова:

"Европейская Солидарность" – 27,7%,

"Самопомич" – 20,8%,

"Голос" – 11,9%,

"Свобода" - 6,4%,

"Варта" - 5,6%,

"Слуга народа" – 4,6%,

"Украинская галицкая партия" – 4,6%.

Таким образом,, преодолеть 5% барьер и пройти во Львовский городской совет, скорее всего, смогут сразу 5 политических сил. Еще две – в пределах статистической погрешности, которая равна 1,9%. Эти данные также опубликовало агентство Fama 25 октября.

Опрос "Шустер.Live" показал следующие результаты:

"Европейская Солидарность" – 30,74%,

"Самопомич" – 24,12%,

"Голос" – 9,78%,

"Свобода" - 7,52%,

"Варта" – 5,06%,

"Слуга народа" – 4,74%,

"Украинская галицкая партия" – 4,65%.

Здесь предельная погрешность тоже не превышает 1,9%. Таким образом в городской совет должны пройти 5 политических сил, а "Слуга народа" и "Украинская галицкая партия" – на границе проходного барьера.