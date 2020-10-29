Результаты выборов во Львове: кто прошел во второй тур
Городская территориальная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах во Львове. Во втором туре выборов мэра сойдутся Андрей Садовый и Олег Синютка.
Об этом свидетельствуют данные городской ТИК, сообщает 24 канал.
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Результаты кандидатов в мэры Львова:
- Андрей Садовый – 39,96% (90812 голосов);
- Олега Синютка – 31,03% (70504 голосов);
- Руслан Кошулинский получил – 9,74% (22123 голосов);
- Ярослав Рущишин – 4,67% (10620 голосов);
- Игорь Зинкевич – 3,37% (7655 голосов);
- Игорь Васюник – 2,95% (6693 голосов);
- Юлия Гвоздович – 2,30% (5225 голосов).
Во второй тур выборов городского головы выходят Андрей Садовый и Олег Синютка, разрыв между которыми превысил 20 тысяч голосов.
Во второй тур выборов мэра Львова прошли Садовый и Синютка / инфографика 24 канала
Результаты экзитполов по партиям-кандидатам в горсовет Львова:
- "Европейская Солидарность" – 27,7%,
- "Самопомич" – 20,8%,
- "Голос" – 11,9%,
- "Свобода" - 6,4%,
- "Варта" - 5,6%,
- "Слуга народа" – 4,6%,
- "Украинская галицкая партия" – 4,6%.
Таким образом,, преодолеть 5% барьер и пройти во Львовский городской совет, скорее всего, смогут сразу 5 политических сил. Еще две – в пределах статистической погрешности, которая равна 1,9%. Эти данные также опубликовало агентство Fama 25 октября.
Опрос "Шустер.Live" показал следующие результаты:
- "Европейская Солидарность" – 30,74%,
- "Самопомич" – 24,12%,
- "Голос" – 9,78%,
- "Свобода" - 7,52%,
- "Варта" – 5,06%,
- "Слуга народа" – 4,74%,
- "Украинская галицкая партия" – 4,65%.
Здесь предельная погрешность тоже не превышает 1,9%. Таким образом в городской совет должны пройти 5 политических сил, а "Слуга народа" и "Украинская галицкая партия" – на границе проходного барьера.