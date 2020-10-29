Результати виборів у Львові: хто пройшов у другий тур
Міська територіальна виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Львові. У другому турі виборів мера зійдуться Андрій Садовий і Олег Синютка.
Про це свідчать дані міської ТВК, повідомляє 24 канал.
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- Андрій Садовий – 39,96% (90812 голосів);
- Олега Синютка – 31,03% (70504 голосів);
- Руслан Кошулинський отримав – 9,74% (22123 голосів);
- Ярослав Рущишин – 4,67% (10620 голосів);
- Ігор Зінкевич – 3,37% (7655 голосів);
- Ігор Васюник – 2,95% (6693 голосів);
- Юлія Гвоздович – 2,30% (5225 голосів).
У другий тур виборів міського голови виходять Андрій Садовий і Олег Синютка, розрив між якими перевищив 20 тисяч голосів.
У другий тур виборів мера Львова пройшли Садовий і Синютка / Інфографіка 24 каналу
Результати екзитполів щодо партій-кандидатів у міськраду Львова:
- "Європейська Солідарність" – 27,7%,
- "Самопоміч" – 20,8%,
- "Голос" – 11,9%,
- "Свобода" – 6,4%,
- "Варта" – 5,6%,
- "Слуга народу" – 4,6%,
- "Українська галицька партія" – 4,6%.
Таким чином здолати 5% бар'єр і пройти до Львівської міської ради, найімовірніше, зможуть одразу 5 політичних сил. Ще дві – в межах статистичної похибки, яка дорівнює 1,9%. Ці дані також опублікувала агенція Fama 25 жовтня.
Опитування "Шустер.Live" показали такі результати:
- "Європейська Солідарність" – 30,74%,
- "Самопоміч" – 24,12%,
- "Голос" – 9,78%,
- "Свобода" – 7,52%,
- "Варта" – 5,06%,
- "Слуга народу" – 4,74%,
- "Українська галицька партія" – 4,65%.
Тут гранична похибка теж не перевищує 1,9%. Таким чином до міської ради повинні пройти 5 політичних сил, а "Слуга народу" й "Українська галицька партія" – на межі прохідного бар'єру.