Міська територіальна виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Львові. У другому турі виборів мера зійдуться Андрій Садовий і Олег Синютка.

Про це свідчать дані міської ТВК, повідомляє 24 канал.

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Результати кандидатів у мери Львова:

Андрій Садовий – 39,96% (90812 голосів);

Олега Синютка – 31,03% (70504 голосів);

Руслан Кошулинський отримав – 9,74% (22123 голосів);

Ярослав Рущишин – 4,67% (10620 голосів);

Ігор Зінкевич – 3,37% (7655 голосів);

Ігор Васюник – 2,95% (6693 голосів);

Юлія Гвоздович – 2,30% (5225 голосів).

У другий тур виборів міського голови виходять Андрій Садовий і Олег Синютка, розрив між якими перевищив 20 тисяч голосів.



У другий тур виборів мера Львова пройшли Садовий і Синютка / Інфографіка 24 каналу

Результати екзитполів щодо партій-кандидатів у міськраду Львова:

"Європейська Солідарність" – 27,7%,

"Самопоміч" – 20,8%,

"Голос" – 11,9%,

"Свобода" – 6,4%,

"Варта" – 5,6%,

"Слуга народу" – 4,6%,

"Українська галицька партія" – 4,6%.

Таким чином здолати 5% бар'єр і пройти до Львівської міської ради, найімовірніше, зможуть одразу 5 політичних сил. Ще дві – в межах статистичної похибки, яка дорівнює 1,9%. Ці дані також опублікувала агенція Fama 25 жовтня.

Опитування "Шустер.Live" показали такі результати:

"Європейська Солідарність" – 30,74%,

"Самопоміч" – 24,12%,

"Голос" – 9,78%,

"Свобода" – 7,52%,

"Варта" – 5,06%,

"Слуга народу" – 4,74%,

"Українська галицька партія" – 4,65%.

Тут гранична похибка теж не перевищує 1,9%. Таким чином до міської ради повинні пройти 5 політичних сил, а "Слуга народу" й "Українська галицька партія" – на межі прохідного бар'єру.