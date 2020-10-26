Местные выборы состоялись в 2020 году и в некоторых районах Донецкой области – в частности, и в Мариуполе. Там вряд ли изменится мэр, как показали экзит-полы, а в горсовет имеют шансы пройти 5 политических сил.
Выборы мэра Мариуполя
Экзит-пол от группы "Рейтинг"
Вадим Бойченко, "Блок Вадима Бойченко" – 68,1%
Владимир Клименко с ОПЗЖ – 22,8%
Остальные кандидаты набрали заметно меньше
Лидия Мугла (самовыдвижение) – 4,4%
Юлия Башкирова ("За будущее") – 1,4%
Михаил Клюев ("Наш край") – 0,9%
Экзит-пол от студии Савика Шустера
Похожие результаты показал и другой экзит-пол:
Вадим Бойченко ("Блок Вадима Бойченко") – 69,05%
Владимир Клименко (ОПЗЖ) – 23,71%
Лидия Мугла (самовыдвижение) – 4,05%
Юлия Башкирова ("За будущее") – 2%
Михаил Клюев ("Наш край") – 1,19%
Городской совет Мариуполя
Данные группы "Рейтинг"
Имеют все шансы быть представленными в горсовете:
"Блок Вадима Бойченко" – 45,6% ОПЗЖ – 31,4%
"Партия Шария" – 6,2%
"Слуга народа" – 5,7%
"Сила людей" – 5%
Не добрались отметки в 5% такие политсилы:
"Европейская Солидарность" – 2,2%
"За будущее" – 1,1%
"Наш край" – 0,5%
"Батькивщина" – 0,5%
УДАР – 0,2%
Данные экзит-пола по заказу студии Савика Шустера
"Блок Вадима Бойченко" – 45,96% ОПЗЖ – 30,69%
"Партия Шария" – 6,56%
"Слуга народа" – 6,28%
"Сила людей" – 4,57%