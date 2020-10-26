Местные выборы состоялись в 2020 году и в некоторых районах Донецкой области – в частности, и в Мариуполе. Там вряд ли изменится мэр, как показали экзит-полы, а в горсовет имеют шансы пройти 5 политических сил.

Экзит-полы в Мариуполе (Донецкая область), как заметил 24 канал , прогнозируют победу и на выборах 2020 года действующего городского главы Вадима Бойченко. Причем второго тура не понадобится. Более Как проголосовали на местных выборах в крупных городах Украины: результаты экзит-полов Выборы мэра Мариуполя Экзит-пол от группы "Рейтинг" Вадим Бойченко, "Блок Вадима Бойченко" – 68,1%

Владимир Клименко с ОПЗЖ – 22,8% Остальные кандидаты набрали заметно меньше Лидия Мугла (самовыдвижение) – 4,4%

Юлия Башкирова ("За будущее") – 1,4%

Михаил Клюев ("Наш край") – 0,9% Экзит-пол от студии Савика Шустера Похожие результаты показал и другой экзит-пол: Вадим Бойченко ("Блок Вадима Бойченко") – 69,05%

Владимир Клименко (ОПЗЖ) – 23,71%

Лидия Мугла (самовыдвижение) – 4,05%

Юлия Башкирова ("За будущее") – 2%

Михаил Клюев ("Наш край") – 1,19% Городской совет Мариуполя Данные группы "Рейтинг" Имеют все шансы быть представленными в горсовете: "Блок Вадима Бойченко" – 45,6%

ОПЗЖ – 31,4%

"Партия Шария" – 6,2%

"Слуга народа" – 5,7%

"Сила людей" – 5% Не добрались отметки в 5% такие политсилы: "Европейская Солидарность" – 2,2%

"За будущее" – 1,1%

"Наш край" – 0,5%

"Батькивщина" – 0,5%

УДАР – 0,2% Данные экзит-пола по заказу студии Савика Шустера "Блок Вадима Бойченко" – 45,96%

ОПЗЖ – 30,69%

"Партия Шария" – 6,56%

"Слуга народа" – 6,28%

"Сила людей" – 4,57% Все новости о местных выборах 2020 году в Украине читайте на 24 канале.