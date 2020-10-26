Місцеві вибори відбулися у 2020 році й у деяких районах Донецької області – зокрема, і в Маріуполі. Там навряд чи зміниться міський голова, як показали екзитполи, а до міськради мають шанси пройти 5 політичних сил.

Екзитполи у Маріуполі (Донецька область), як зауважив 24 канал, прогнозують перемогу і на виборах 2020 року чинного міського голови Вадима Бойченка. Причому другого туру не знадобиться. Більше Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів Вибори мера Маріуполя Екзитпол від групи "Рейтинг" Вадим Бойченко, "Блок Вадима Бойченка" – 68,1%

Володимир Клименко з ОПЗЖ – 22,8% Решта кандидатів набрали помітно менше Лідія Муглі (самовисування) – 4,4%

Юлія Башкірова ("За майбутнє") – 1,4%

Михайло Клюєв ("Наш край") – 0,9% Екзитпол від студії Савіка Шустера Схожі результати показав й інший екзитпол: Вадим Бойченко ("Блок Вадима Бойченка") – 69,05%

Володимир Клименко (ОПЗЖ) – 23,71%

Лідія Муглі (самовисування) – 4,05%

Юлія Башкірова ("За майбутнє") – 2%

Михайло Клюєв ("Наш край") – 1,19% Міська рада Маріуполя Дані групи "Рейтинг" Мають всі шанси бути представленими у міськраді: "Блок Вадима Бойченка" – 45,6%

ОПЗЖ – 31,4%

"Партія Шарія" – 6,2%

"Слуга народу" – 5,7%

"Сила людей" – 5% Не дісталися позначки у 5% такі політсили: "Європейська Солідарність" – 2,2%

"За майбутнє" – 1,1%

"Наш край" – 0,5%

"Батьківщина" – 0,5%

УДАР – 0,2% Дані екзитполу на замовлення студії Савіка Шустера "Блок Вадима Бойченка" – 45,96%

ОПЗЖ – 30,69%

"Партія Шарія" – 6,56%

"Слуга народу" – 6,28%

"Сила людей" – 4,57% Усі новини про місцеві вибори 2020 року в Україні читайте на 24 каналі.