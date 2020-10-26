Місцеві вибори відбулися у 2020 році й у деяких районах Донецької області – зокрема, і в Маріуполі. Там навряд чи зміниться міський голова, як показали екзитполи, а до міськради мають шанси пройти 5 політичних сил.
Вибори мера Маріуполя
Екзитпол від групи "Рейтинг"
Вадим Бойченко, "Блок Вадима Бойченка" – 68,1%
Володимир Клименко з ОПЗЖ – 22,8%
Решта кандидатів набрали помітно менше
Лідія Муглі (самовисування) – 4,4%
Юлія Башкірова ("За майбутнє") – 1,4%
Михайло Клюєв ("Наш край") – 0,9%
Екзитпол від студії Савіка Шустера
Схожі результати показав й інший екзитпол:
Вадим Бойченко ("Блок Вадима Бойченка") – 69,05%
Володимир Клименко (ОПЗЖ) – 23,71%
Лідія Муглі (самовисування) – 4,05%
Юлія Башкірова ("За майбутнє") – 2%
Михайло Клюєв ("Наш край") – 1,19%
Міська рада Маріуполя
Дані групи "Рейтинг"
Мають всі шанси бути представленими у міськраді:
"Блок Вадима Бойченка" – 45,6%
ОПЗЖ – 31,4%
"Партія Шарія" – 6,2%
"Слуга народу" – 5,7%
"Сила людей" – 5%
Не дісталися позначки у 5% такі політсили:
"Європейська Солідарність" – 2,2%
"За майбутнє" – 1,1%
"Наш край" – 0,5%
"Батьківщина" – 0,5%
УДАР – 0,2%
Дані екзитполу на замовлення студії Савіка Шустера
"Блок Вадима Бойченка" – 45,96%
ОПЗЖ – 30,69%
"Партія Шарія" – 6,56%
"Слуга народу" – 6,28%
"Сила людей" – 4,57%