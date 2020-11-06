В Полтаве 25 октября состоялись местные выборы. Бывший мэр города Александр Мамай получил немалую поддержку, однако этого не хватило, чтобы одержать победу. Сергей Иващенко от "Слуги народа" оказался на втором месте.

За Александра Мамая отдали голоса 20 856 избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

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Кто будет мэром в Полтаве

Александр Мамай – 30,6%;

Сергей Иващенко ("Слуга народа") – 17,71%;

Александр Удовиченко ( "Родной город") – 13,01%;

Андрей Карпов ("Европейская Солидарность") – 9,86%;

Сергей Каплин (ППЛ) – 7,54%;

Юрий Бублик (ВО "Свобода") – 6,13%;

Андрей Матковский (ВО "Батькивщина") – 5,55%.

Так как ни один кандидат не пересек границу в более чем 50% голосов, в Полтаве состоится второй тур выборов. Голосование состоится 22 ноября.

Выборы в Полтавский горсовет

В Полтавском городском совете будет 42 депутата – это представители 7 политических партий. Их выбрали на местных выборах, которые состоялись 25 октября.