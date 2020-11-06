У Полтаві 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Колишній мер міста Олександр Мамай здобув чималу підтримку, однак цього не вистачило, щоб вибороти перемогу. Сергій Іващенко від "Слуги народу" опинився на другому місці.

За Олександра Мамая віддали голоси 20 856 виборців. Про це свідчать дані ЦВК.

До теми Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів

Хто буде мером у Полтаві

Олександр Мамай – 30,6%;

Сергій Іващенко ("Слуга народу") – 17,71%;

Олександр Удовиченко ("Рідне місто") – 13,01%;

Андрій Карпов ("Європейська Солідарність") – 9,86%;

Сергій Каплін (ППЛ) – 7,54%;

Юрій Бублик (ВО "Свобода") – 6,13%;

Андрій Матковський (ВО "Батьківщина") – 5,55%.

Через те, що жоден кандидат не перетнув межу у понад 50% голосів, у Полтаві відбудеться другий тур виборів. Голосування відбудеться 22 листопада.

Вибори до Полтавської міськради

У Полтавській міській раді буде 42 депутати – це представники 7 політичних партій. Їх обрали на місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня.