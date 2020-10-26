В Ровненской области 25 октября стали известны результаты экзитполов местных выборов. Очевидно, на должность мэра Ровно будет второй тур. Зато в горсовет могут пройти 8 партий.

Результаты экзитполов в Ровно обнародовали сразу два местных телеканала – "Сфера ТВ" и "ITV", сообщает 24 канал.

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Очевидно, согласно двум экзитполам, за кресло мэра Ровно во втором туре будут соревноваться Виктор Шакирзян (партия "Ровно вместе") и Виталий Коваль (партия "Слуга народа").

Экзитполы на выборах мэра от канала "Сфера ТВ":

Виктор Шакирзян – 18,61%;

Виталий Коваль – 18,05%;

Александр Третьяк – 15,41%;

Олег Осуховский – 8,30%.

Результаты экзитпола от телеканала "ITV":

Виктор Шакирзян – 21,3%;

Виталий Коваль – 15,8%;

Александр Третьяк – 15, 8%;

Олег Осуховский – 9,1%;

Алексей Муляренко – 7,1%;

Юрий Вознюк – 6,2%;

Галина Кульчинская – 5,5%.

Экзитполы партий-кандидатов в горсовет от "Сфера ТВ":

Зато среди кандидатов в горсовет наибольшую поддержку получила партия "Европейская солидарность". Чуточку меньшую – партия"Слуга народа".

"Европейская солидарность" – 20,10%;

"Слуга народа" – 18,98%;

"Ровно Вместе" – 10,50%;

"Голос" – 9,26%;

"За майбутнє" – 7,30%;

ВО "Свобода" – 6,91%;

ВО "Батькивщина" – 6,18%

"Сила и честь" – 5,73%.

Другие партии во время опроса набрали менее 5% голосов.