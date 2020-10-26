Результаты экзитпола в Ровно: кто может стать мэром и какие партии пройдут в горсовет
В Ровненской области 25 октября стали известны результаты экзитполов местных выборов. Очевидно, на должность мэра Ровно будет второй тур. Зато в горсовет могут пройти 8 партий.
Результаты экзитполов в Ровно обнародовали сразу два местных телеканала – "Сфера ТВ" и "ITV", сообщает 24 канал.
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Очевидно, согласно двум экзитполам, за кресло мэра Ровно во втором туре будут соревноваться Виктор Шакирзян (партия "Ровно вместе") и Виталий Коваль (партия "Слуга народа").
Экзитполы на выборах мэра от канала "Сфера ТВ":
- Виктор Шакирзян – 18,61%;
- Виталий Коваль – 18,05%;
- Александр Третьяк – 15,41%;
- Олег Осуховский – 8,30%.
Результаты экзитпола от телеканала "ITV":
- Виктор Шакирзян – 21,3%;
- Виталий Коваль – 15,8%;
- Александр Третьяк – 15, 8%;
- Олег Осуховский – 9,1%;
- Алексей Муляренко – 7,1%;
- Юрий Вознюк – 6,2%;
- Галина Кульчинская – 5,5%.
Экзитполы партий-кандидатов в горсовет от "Сфера ТВ":
Зато среди кандидатов в горсовет наибольшую поддержку получила партия "Европейская солидарность". Чуточку меньшую – партия"Слуга народа".
- "Европейская солидарность" – 20,10%;
- "Слуга народа" – 18,98%;
- "Ровно Вместе" – 10,50%;
- "Голос" – 9,26%;
- "За майбутнє" – 7,30%;
- ВО "Свобода" – 6,91%;
- ВО "Батькивщина" – 6,18%
- "Сила и честь" – 5,73%.
Другие партии во время опроса набрали менее 5% голосов.
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