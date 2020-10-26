Результати екзитполу у Рівному: хто може стати мером і які партії пройдуть у міськраду
У Рівненській області 25 жовтня стали відомі результати екзитполів місцевих виборів. Вочевидь, на посаду мера Рівного буде другий тур. Натомість у міськраду можуть пройти аж 8 партій.
Результати екзитполів у Рівному оприлюднили одразу два місцеві телеканали – "Сфера ТВ" та "ITV", повідомляє 24 канал.
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Вочевидь, згідно з двома екзитполами, за крісло мера Рівного в другому турі змагатимуться Віктор Шакирзян (партія "Рівне разом") та Віталій Коваль (партія "Слуга народу").
Екзитполи на виборах мера від каналу "Сфера ТВ":
- Віктор Шакирзян – 18,61%;
- Віталій Коваль – 18,05%;
- Олександр Третяк – 15,41%;
- Олег Осуховський – 8,30%.
Результати екзитполу від телеканалу "ITV":
- Віктор Шакирзян – 21,3%;
- Віталій Коваль – 15,8%;
- Олександр Третяк – 15, 8%;
- Олег Осуховський – 9,1%;
- Олексій Муляренко – 7,1%;
- Юрій Вознюк – 6,2%;
- Галина Кульчинська – 5,5%.
Екзитполи партій-кандидатів у міськраду від "Сфера ТВ":
Натомість серед кандидатів до міськради найбільшу підтримку отримала партія "Європейська солідарність". Трішки меншу – партія "Слуга народу".
- "Європейська солідарність" – 20,10%;
- "Слуга народу" – 18,98%;
- "Рівне Разом" – 10,50%;
- "Голос" – 9,26%;
- "За майбутнє" – 7,30%;
- ВО "Свобода" – 6,91%;
- ВО "Батьківщина" – 6,18%
- "Сила і честь" – 5,73%.
Інші партії під час опитування набрали менше ніж 5% голосів.