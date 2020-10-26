У Рівненській області 25 жовтня стали відомі результати екзитполів місцевих виборів. Вочевидь, на посаду мера Рівного буде другий тур. Натомість у міськраду можуть пройти аж 8 партій.

Результати екзитполів у Рівному оприлюднили одразу два місцеві телеканали – "Сфера ТВ" та "ITV", повідомляє 24 канал.

До теми Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів

Вочевидь, згідно з двома екзитполами, за крісло мера Рівного в другому турі змагатимуться Віктор Шакирзян (партія "Рівне разом") та Віталій Коваль (партія "Слуга народу").

Екзитполи на виборах мера від каналу "Сфера ТВ":

Віктор Шакирзян – 18,61%;

Віталій Коваль – 18,05%;

Олександр Третяк – 15,41%;

Олег Осуховський – 8,30%.

Результати екзитполу від телеканалу "ITV":

Віктор Шакирзян – 21,3%;

Віталій Коваль – 15,8%;

Олександр Третяк – 15, 8%;

Олег Осуховський – 9,1%;

Олексій Муляренко – 7,1%;

Юрій Вознюк – 6,2%;

Галина Кульчинська – 5,5%.

Екзитполи партій-кандидатів у міськраду від "Сфера ТВ":

Натомість серед кандидатів до міськради найбільшу підтримку отримала партія "Європейська солідарність". Трішки меншу – партія "Слуга народу".

"Європейська солідарність" – 20,10%;

"Слуга народу" – 18,98%;

"Рівне Разом" – 10,50%;

"Голос" – 9,26%;

"За майбутнє" – 7,30%;

ВО "Свобода" – 6,91%;

ВО "Батьківщина" – 6,18%

"Сила і честь" – 5,73%.

Інші партії під час опитування набрали менше ніж 5% голосів.