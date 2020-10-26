Наконец стали известны предварительные результаты местных выборов в Сумах. По данным экзит-полов, во второй тур выборов мэра города попадают действующий городской голова Александр Лысенко и кандидат от "Европейской Солидарности" Вадим Акперов.

А вот в городской совет, по данным экзит-полов, имеют шансы попасть аж 5 партий. Это – "Слуга народа", "Батькивщина", "Европейская Солидарность", ОПЗЖ и "Сила и честь". Данные собственного экзит-пола обнародовал штаб кандидата на должность Сумского городского головы от партии "За майбутнє" Владимира Лободина, передает 24 канал.

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Экзит-полы на выборах мэра Сум:

Александр Лысенко, "Батькивщина" – 44,54%.

Вадим Акперов, "Европейская Солидарность" – 14,25%.

Татьяна Рябуха, "Слуга народа" – 11,87%.

Тамара Ищенко, ОПЗЖ – 10,23%.

Владимир Лободин, "За майбутнє" – 5,06%.

Другие кандидаты набрали менее 4% голосов избирателей.

Для общин, где количество избирателей превышает отметку в 70 тысяч человек, предусмотрен и второй тур выборов мэра. Поскольку ни один из кандидатов в Сумах согласно экзит-полу не набирает более 50% голосов, в нем могут посоревноваться Александр Лысенко и Вадим Акперов.

Экзит-полы партий-кандидатов в горсовет:

"Батькивщина" – 25,49%.

"Европейская солидарность" – 16,46%.

ОПЗЖ – 16,31%.

"Слуга народа" – 15,12%.

"Сила и честь" – 5,17%.

Для партий проходным барьером являются 5%. Впрочем, по результатам экзит-полов и предварительным результатам подсчета голосов, преодолеть его могут пока только 5 политических сил.

Интересно, что по состоянию на 18:00 Сумская городская ТИК получила более 50% протоколов. На основании данных обработки 70% протоколов с избирательных участков предварительно в Сумской областной совет проходят 6 партий, которые преодолели 5-процентный барьер.

Это следующие партии: "Слуга народа" – 18,6%, "ОПЗЖ" – 18,3%, "Батькивщина" – 12,2%, "Европейская солидарность" – 11,1%, "Наш край" – 9,5 % и "За майбутнє" – 7,6%.

Больше о подсчете голосов и заявлениях политиков на местных выборах читайте по ссылке.



Итоги дня выборов 25 октября / Инфографика 24 канала