Кто станет мэром и какие партии войдут в горсовет Сум: результаты экзит-полов
Наконец стали известны предварительные результаты местных выборов в Сумах. По данным экзит-полов, во второй тур выборов мэра города попадают действующий городской голова Александр Лысенко и кандидат от "Европейской Солидарности" Вадим Акперов.
А вот в городской совет, по данным экзит-полов, имеют шансы попасть аж 5 партий. Это – "Слуга народа", "Батькивщина", "Европейская Солидарность", ОПЗЖ и "Сила и честь". Данные собственного экзит-пола обнародовал штаб кандидата на должность Сумского городского головы от партии "За майбутнє" Владимира Лободина, передает 24 канал.
К теме Как проголосовали на местных выборах в больших городах Украины: результаты экзит-полов
Экзит-полы на выборах мэра Сум:
- Александр Лысенко, "Батькивщина" – 44,54%.
- Вадим Акперов, "Европейская Солидарность" – 14,25%.
- Татьяна Рябуха, "Слуга народа" – 11,87%.
- Тамара Ищенко, ОПЗЖ – 10,23%.
- Владимир Лободин, "За майбутнє" – 5,06%.
- Другие кандидаты набрали менее 4% голосов избирателей.
Для общин, где количество избирателей превышает отметку в 70 тысяч человек, предусмотрен и второй тур выборов мэра. Поскольку ни один из кандидатов в Сумах согласно экзит-полу не набирает более 50% голосов, в нем могут посоревноваться Александр Лысенко и Вадим Акперов.
Экзит-полы партий-кандидатов в горсовет:
- "Батькивщина" – 25,49%.
- "Европейская солидарность" – 16,46%.
- ОПЗЖ – 16,31%.
- "Слуга народа" – 15,12%.
- "Сила и честь" – 5,17%.
Для партий проходным барьером являются 5%. Впрочем, по результатам экзит-полов и предварительным результатам подсчета голосов, преодолеть его могут пока только 5 политических сил.
Интересно, что по состоянию на 18:00 Сумская городская ТИК получила более 50% протоколов. На основании данных обработки 70% протоколов с избирательных участков предварительно в Сумской областной совет проходят 6 партий, которые преодолели 5-процентный барьер.
Это следующие партии: "Слуга народа" – 18,6%, "ОПЗЖ" – 18,3%, "Батькивщина" – 12,2%, "Европейская солидарность" – 11,1%, "Наш край" – 9,5 % и "За майбутнє" – 7,6%.