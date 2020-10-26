Нарешті стали відомі попередні результати місцевих виборів у Сумах. За даними екзитполів, у другий тур виборів мера міста потрапляють чинний міський голова Олександр Лисенко та кандидат від "Європейської Солідарності" Вадим Акпєров.

А ось до міської ради, за даними екзитполів, мають шанси потрапити аж 5 партій. Це – "Слуга народу", "Батьківщина", "Європейська Солідарність", ОПЗЖ та "Сила і честь". Дані власного екзитполу оприлюднив штаб кандидата на посаду Сумського міського голови від партії "За майбутнє" Володимира Лободіна, передає 24 канал.

До теми Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів

Екзитполи на виборах мера Сум:

Олександр Лисенко, "Батьківщина" – 44,54%.

Вадим Акпєров, "Європейська Солідарність" – 14,25%.

Тетяна Рябуха, "Слуга народу" – 11,87%.

Тамара Іщенко, ОПЗЖ – 10,23%.

Володимир Лободін, "За майбутнє" – 5,06%.

Інші кандидати набрали менше ніж 4% голосів виборців.

Для громад, де кількість виборців перевищує позначку в 70 тисяч осіб передбачений і другий тур виборів мера. Оскільки жоден з кандидатів у Сумах згідно з екзитполами не набирає понад 50% голосів, у ньому можуть позмагатися Олександр Лисенко та Вадим Акпєров.

Екзитполи партій-кандидатів у міськраду:

"Батьківщина" – 25,49%.

"Європейська солідарність"– 16,46%.

ОПЗЖ – 16,31%.

"Слуга народу" – 15,12%.

"Сила і честь" – 5,17%.

Для партій прохідним бар'єром є 5%. Втім, за результатами екзитполів та попередніми результатами підрахунку голосів, здолати його можуть поки лише 5 політичних сил.

Цікаво, що станом на 18:00 Сумська міська ТВК отримала понад 50% протоколів. На підставі даних обробки 70% протоколів з виборчих дільниць попередньо до Сумської обласної ради проходять 6 партій, які здолали 5-відсотковий бар’єр.



Це такі партії: "Слуга народу" – 18,6%, "ОПЗЖ" – 18,3%, "Батьківщина" – 12,2%, "Європейська солідарність" – 11,1%, "Наш край" – 9,5% і "За майбутнє" – 7,6%. Більше про підрахунок голосів та заяви політиків на місцевих виборах читайте за посиланням.



Підсумки дня виборів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу