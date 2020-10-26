Хто стане мером і які партії зайдуть у міськраду Сум: результати екзитполів
Нарешті стали відомі попередні результати місцевих виборів у Сумах. За даними екзитполів, у другий тур виборів мера міста потрапляють чинний міський голова Олександр Лисенко та кандидат від "Європейської Солідарності" Вадим Акпєров.
А ось до міської ради, за даними екзитполів, мають шанси потрапити аж 5 партій. Це – "Слуга народу", "Батьківщина", "Європейська Солідарність", ОПЗЖ та "Сила і честь". Дані власного екзитполу оприлюднив штаб кандидата на посаду Сумського міського голови від партії "За майбутнє" Володимира Лободіна, передає 24 канал.
До теми Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів
Екзитполи на виборах мера Сум:
- Олександр Лисенко, "Батьківщина" – 44,54%.
- Вадим Акпєров, "Європейська Солідарність" – 14,25%.
- Тетяна Рябуха, "Слуга народу" – 11,87%.
- Тамара Іщенко, ОПЗЖ – 10,23%.
- Володимир Лободін, "За майбутнє" – 5,06%.
Інші кандидати набрали менше ніж 4% голосів виборців.
Для громад, де кількість виборців перевищує позначку в 70 тисяч осіб передбачений і другий тур виборів мера. Оскільки жоден з кандидатів у Сумах згідно з екзитполами не набирає понад 50% голосів, у ньому можуть позмагатися Олександр Лисенко та Вадим Акпєров.
Екзитполи партій-кандидатів у міськраду:
- "Батьківщина" – 25,49%.
- "Європейська солідарність"– 16,46%.
- ОПЗЖ – 16,31%.
- "Слуга народу" – 15,12%.
- "Сила і честь" – 5,17%.
Для партій прохідним бар'єром є 5%. Втім, за результатами екзитполів та попередніми результатами підрахунку голосів, здолати його можуть поки лише 5 політичних сил.