Официальные результаты выборов в Украинке: кто стал мэром
Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% протоколов в городе Украинка Киевской области. Согласно им, городским главой стал кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Туренко.
Второй тур голосования в Украинке состоялся 15 ноября. О результатах выборов мэра сообщает Центральная избирательная комиссия.
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Результаты кандидатов в мэры Украинки
- Александр Туренко от "Европейской Солидарности" – 51,5% голосов избирателей;
- Оксана Кирилюк от партии "Слуга народа" – 44,24%.
Заметим, в городе провели второй тур местных выборов, потому что во время первого голосования оба кандидата набрали одинаковое количество голосов – 1 233. В Украинке проживают около 15 тысяч жителей, поэтому, если бы в первом туре хотя бы один голос отделял одного кандидата от другого, – второй тур выборов в городе не проводили бы.
Теперь же 2 852 избирателей отдали свои голоса за Туренко, а вот за кандидатку от "Слуги народа" Кирилюк проголосовали 2 450 избирателей. То есть решающими стали 402 голоса избирателей.
Согласно информации ЦИК, явка избирателей по состоянию на 20:00 15 ноября в Украинке составила 31,46%.
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