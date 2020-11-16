Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% протоколов в городе Украинка Киевской области. Согласно им, городским главой стал кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Туренко.

Второй тур голосования в Украинке состоялся 15 ноября. О результатах выборов мэра сообщает Центральная избирательная комиссия.

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Результаты кандидатов в мэры Украинки

Александр Туренко от "Европейской Солидарности" – 51,5% голосов избирателей;

Оксана Кирилюк от партии "Слуга народа" – 44,24%.

Заметим, в городе провели второй тур местных выборов, потому что во время первого голосования оба кандидата набрали одинаковое количество голосов – 1 233. В Украинке проживают около 15 тысяч жителей, поэтому, если бы в первом туре хотя бы один голос отделял одного кандидата от другого, – второй тур выборов в городе не проводили бы.

Теперь же 2 852 избирателей отдали свои голоса за Туренко, а вот за кандидатку от "Слуги народа" Кирилюк проголосовали 2 450 избирателей. То есть решающими стали 402 голоса избирателей.

Согласно информации ЦИК, явка избирателей по состоянию на 20:00 15 ноября в Украинке составила 31,46%.

Обратите внимание! 15 ноября второй тур выборов состоялся в 6 городах. Среди них – Сумы, Одесса и Луцк. Какая ситуация там, были ли нарушения – смотрите по ссылке.