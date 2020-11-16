Центральна виборча комісія підрахувала 100% протоколів у місті Українка Київської області. Згідно з ними, міським головою став кандидат від "Європейської Солідарності" Олександр Туренко.

Другий тур голосування в Українці відбувся 15 листопада. Про результати виборів мера повідомляє Центральна виборча комісія.

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Результати кандидатів у мери Українки

Олександр Туренко від "Європейської Солідарності" – 51,5% голосів виборців;

Оксана Кирилюк від партії "Слуга народу" – 44,24%.

Зауважимо, у місті провели другий тур місцевих виборів, бо під час першого голосування обидва кандидати набрали однакову кількість голосів – 1 233. В Українці проживає близько 15 тисяч жителів, тому, якби у першому турі хоча б один голос відділяв одного кандидата від іншого, – другого туру виборів у місті не проводили б.

Тепер же 2 852 виборців віддали свої голоси за Туренка, а ось за кандидатку від "Слуги народу" Кирилюк проголосували 2 450 виборців. Тобто вирішальними стали 402 голоси виборців.

Згідно з інформацією ЦВК, явка виборців станом на 20:00 15 листопада в Українці склала 31,46%.